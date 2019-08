Chevrolet Corvette ontgroend in de supercar-club

Officieel verwelkomd op zijn eigen manier.

De nieuwe Corvette C8 maakt een metamorfose door. Met alle gevolgen van dien. Eén gevolg is dat de auto, nu met zijn V8 in het midden, steeds meer verandert van muscle car naar supercar. De snelste modellen van Ferrari, Lamborghini en andere supercarmerken hebben immers al jaren de motor achter het bestuurderscompartiment liggen, een logische zet van GM dus. Er is nog één ding wat een échte supercar moet doen voordat hij die titel mag krijgen. Net als bij Vindicat in Groningen is deze ‘ontgroening’ niet perse de leukste, maar iets waarbij je even door de zure appel heen moet bijten. Je mag kiezen uit: in de fik vliegen of glashard op je muil gaan.

GM wil natuurlijk zo spoedig mogelijk bij de big boys horen in het supercar-territorium. De motor slecht koelen en hem in de fik laten vliegen zorgt voor een enorme daling in de interesse, dus moet je gewoon een keer de auto ergens tegenaan laten knallen, zodat omstanders en mensen op internet de bestuurder kunnen uitlachen voor onkunde en met professionele tips kunnen komen over hoe dit ongeluk niet had kunnen gebeuren. Anyway, dat ongeluk is nu gelukt, sneller dan wie dan ook. In de VS ging gister een Corvette C8 hard onderuit op een bergweggetje.

In de VS, waar anders: de auto is nog niet leverbaar dus zal dit een pre-productiemodel zijn. Op de achtergrond is een SUV te zien, waarschijnlijk de auto die de Corvette geraakt heeft. Over de oorzaak is verder niks concreets, dus we vinden het lastig om te zeggen dat de Corvette-bestuurder overmoedig werd. Toch blijven we het zeggen: het is lastig, zo veel pk in een auto met achterwielaandrijving. Het is aan te raden, helemaal bij nattigheid, om voorzichtig te zijn. Het kan heel snel van sensationeel naar ‘goedemorgen, met AllSecur’ gaan. We gaan van een onfortuinlijk ongeluk uit, toch geven we je ‘m even mee.