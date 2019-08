Superbike wereldkampioenen die je voor 6 duizend euro kunt oprapen

En soms nog voor veel minder. Welke motoren met een succesvol Palmarès zijn goedkoper dan je denkt?

Ga een uurtje speuren op de tweedehandssites en je weet het direct. Met een paar duizend euro in je achterzak kan je wel zaken doen. Maar wat als je de zinnen hebt gezet op een motorfiets die kan bogen op een succesvolle racecarrière, een echte winnaar zelfs? Wij zochten 5 wereldkampioenen voor je uit waarvan je de straatversie gewoon op marktplaats of bij de lokale motordealer kunt vinden. Het zal je niet verbazen dat we dan (voornamelijk) naar het Wereldkampioenschap Superbike hebben gekeken.

Yamaha YZF-R1 (Ben Spies, WK Superbike kampioen 2009)



We beginnen met de meest recente ‘winnaar’ van dit lijstje. In 2009 pakte Spies met de vernieuwde R1 de titel als rookie. Een mooie prestatie op het wereldpodium die Ben geen vervolg kon geven het jaar erna in de Motogp, waar hij tamelijk anoniem mee reed in het Yamaha team op de fabrieks YZR-M1. Spies is meer recent vooral bekend van zijn online fitties met Amerikaanse coureurs in het Amerikaanse kampioenschap maar dat doet niets af aan zijn prestatie. Of die van de R1. Geïntroduceerd in 1998 haalde Yamaha in 1 keer op straat de achterstand op de Fireblade van Honda in.

Even wat specs: een kleine 177kg drooggewicht en 180pk bij 12.500tpm en onder de 3 sec naar de 100 km/u als je vinger-pols-voet coördinatie het bij kon benen. De R1 die van 2009-2014 werd geleverd kan je met enige moeite vinden voor zesduizend euro. Als je geduld hebt tot de herfst moet dit zeker lukken. De generaties ervoor wonnen nooit het wereldkampioenschap maar als jij genoegen kunt nemen met de 150pk van de eerste generatie zit je gewoon vanaf een dikke tweeduizend euro op een R1 van de eerste generatie.

Ducati 999 (Troy Bayliss, WK Superbike kampioen 2006)



We hadden net zo goed James Toseland in 2004 of Neil Hodgson in 2003 kunnen noemen, maar als je een van de Troy’s kunt aanhalen, dan moet je het zeker niet laten. De andere Troy volgt zo. Deze Troy (Bayliss) is inmiddels 50 en ook in 2019 neemt hij nog steeds deel aan het Australisch kampioenschap. De Australiër was dus niet de eerste die met de 999 het wereldkampioenschap behaalde. Hij was wel de laatste, want na zijn winst stapte Ducati over naar de 1098, een model dat ook voorzien was van iets minder omstreden bodywork dan de 999. Want hoe zullen we het zeggen, de 999 viel na de oogverblindende 916/996/998 niet echt direct in de smaak. Dat zorgt er ook voor dat deze destijds exotische Italiaan nu voor haalbare prijzen op te rapen is voor een robbertje klaverbladrijden.

Een snelle zoektocht op Marktplaats levert zelfs een aantal 999’s op rond de 5 duizend euro en zelfs een onvervalste Troy Bayliss replica voor onder 6 duizend euro. Misschien is dat dan ook wel de slimste aankoop, want dan kan je direct verwijzen naar de racing-heritage van het model. We zijn er van overtuigd dat er namelijk over een aantal jaren geen overzichtstentoonstelling in het Ducati Museum aan de 999 gewijd zal worden. Zo als nu WEL voor de 916 het geval is. Nog even wat specs, 186kg droog met een vermogen van rond de 130pk bij 7.500tpm (v-twin). Ja hoor ik de Ducatist al zeggen, dat is de gewone 999 en niet de S of de R, die laatste woog 180kg en ‘deed’ 150pk. Maar die is inderdaad ook wel wat gewilder. Voor een R betaal je nog tegen de 15 duizend euro bij ‘de handel’.

Honda CBR1000RR (James Toseland, WK Superbike kampioen 2007)



Honda kan sowieso natuurlijk elke discussie aan gaan als het om racesuccessen gaat. Niet alleen in de Grandprix’s maar zeker ook in het Wereldkampioenschap Superbike. Sterker nog. De eerste twee titels gingen naar het Japanse merk met aan boord de Amerikaan Fred Merkel. Maar de motor waar hij zijn successen op behaalde ligt helaas ver boven onze prijslimiet. Een RC30, want daar hebben we het dan over, vind je eigenlijk sowieso niet. Als je hem wel aangeboden ziet worden dan gaat de prijs niet zelden voorbij de 40 duizend euro. That ship has sailed..

Terug naar de CBR1000RR, een directe afstammeling van de Fireblade. Een icoon op zichzelf natuurlijk als motor die een enorme sprong maakte bij zijn lancering in 1992 door zijn destijds revolutionair lage gewicht en stevige vermogen. Maar de CBR1000RR waarmee Toseland in 2007 het kampioenschap binnenhaalde was er net nog eentje van de 8e generatie, met inmiddels 170pk aan de krukas bij 11.250tpm bij een gewicht van 193kg. Wij vonden direct zowel bij motorzaken als bij particulieren online meerdere exemplaren van deze generatie onder de 6 duizend euro.

Honda VTR1000 SP1 (RC51) (Colin Edwards, WK Superbike kampioen 2000)



Kijk, het is heel simpel, als er ruimte in de schuur was dan kwam er direct een Honda SP1, al was het alleen maar vanwege zijn briljante rood/zwarte Honda Racing kleurstelling. En sterker nog, dan zouden we alleen maar op verjaardagen vertellen dat we in het bezit waren van een RC51, de opvolger van de RC30 en RC45. Want naast de RC30 zijn ook de prijzen van de RC45 richting stratosfeer verdwenen. Voor beide modellen geldt dat dit in grote mate te maken heeft met de lage productieaantallen. De 30 en 45 werden noodgedwongen als homologatiemodel ook geleverd voor op de straat en de SP1 (RC51) waar we het hier over hebben was daadwerkelijk WEL een verkoopsucces.

In de verte gebaseerd op de veel tammere Honda VTR 1000 Firestorm stond er een imposant ogende machine met een voor Honda afwijkende V-Twin motorisering. Colin Edwards pakte in Castrol uitmonstering de titel in 2000 en het jaar daarna pakte Ducati de titel terug. Alleen maar om de titel in 2002 weer aan Edwards op zijn RC51 in te moeten leveren. De specs? een kleine 199kg drooggewicht en een vermogen uit de V-twin van circa 133pk. Op internet worden ze aangeboden voor prijzen die starten onder 5 duizend euro. Wacht we maken wel wat ruimte in de schuur..

Suzuki GSX-R 1000 (Troy Corser, WK Superbike kampioen 2005)



En daar is de tweede Troy, inmiddels ook 48 als we ons niet vergissen. Corser kan je ook nu nog tegenkomen op de circuits in Europa, in dienst van BMW waar hij als voorrijder fungeert. De lijnen leren van een wereldkampioen, het kan slechter. In 2005 won Corser het Wereldkampioenschap op de GSX-R1000 van het Alstare Suzuki team. Het zou de enige titel zijn tot nu toe die het Japanse Suzuki ooit in het kampioenschap behaalde. Het werd de tweede titel van Corser, na zijn eerste titel in 1996. Overigens reed er bijna niemand voor meer teams in het kampioenschap dan Troy. Telt u mee? Ducati, Aprilia, Suzuki, Yamaha, BMW en zelfs nog Petronas.

Maar het ging hier ook om de motorfiets. De afkorting GSX-R staat al tientallen jaren voor Sportief Suzuki Sturen. De Soes waar Corser en zijn teammaat Kagayama op streden was een GSX-R1000 K5 die in 2005,2006 leverbaar was. Het drooggewicht bleef op 166kg en het vermogen voor de straatversie bevond zich rond de 178 pk. Ook hier meerdere exemplaren van de K5 en opvolgende K6 uitvoering voor minder dan zesduizend euro, kies maar een kleur. Als het maar wit/blauw is.

Nu hebben we alleen maar naar het WK Superbike gekeken, maar welke modellen hadden volgens jullie ook in dit lijstje kunnen staan?