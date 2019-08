Autoblog Gemist: onze 6 video’s van deze week

Twee rijtesten, een showroom vol AMG-lekkers en circuit actie!

Maandag: BMW 3 Serie Touring (G21) rijtest

De sedan is al tamelijk ruim te noemen, maar de 3 Serie Touring is natuurlijk een tandje praktischer. Hoe dat zit check je in de rijtest die we met de station hebben gemaakt.



Dinsdag: De dikke Mercedes-AMG showroom van Rüttchen

We waren bij Rüttchen op bezoek, de Nederlandse showroom is als een snoepwinkel. Het staat er vol met AMG lekkers!



Woensdag: Audi Q7 facelift (2019) rijtest

Audi heeft de Q7 gefacelift. Een flinke facelift, want het uiterlijk ging behoorlijk op de schop.



Donderdag: Casper en Martijn voelen 720S Spider aan de tand

Twee mannen in een cabrio. Een voormalige Autoblog coryfee omschreeft het ooit als ‘gay’. Het levert in elk geval een zeer vermakelijk video op!



Vrijdag: Casper ramt de nieuwe Cayman GT4 over het circuit

Lucky bastard @CasperH mocht de 718 Cayman GT4 testen op een circuit in Schotland. Wat een pret!



Zaterdag: Mijn Auto: Renault Clio RS van Madelaine

Autoblog-lezer Madelaine heeft een toffe Renault Clio RS en niet zomaar eentje.. check de video hieronder.