Audi Q7 facelift (2019): rijtest en video

Het grootste nieuws zit wellicht van binnen, met het fraaie nieuwe “digitale” interieur van Audi. Toch is de buitenkant ook lekker opgefrist en de techniek bijgepunt.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Om het nog wat spannender te maken, koos Audi een bijzondere locatie om de pers de eerste meters te laten maken: de regio Kerry in Ierland. Dat betekende in ieder geval dat we links moesten rijden, in linksgestuurde auto’s en op soms best smalle wegen. Dat alles in de grootste SUV die Audi momenteel in het gamma heeft, de 5,06m lange en 1,97m brede Q7. Het was soms best passen en meten, zeker als de tegenligger nog een maatje groter was. Gelukkig kan de Q7 optioneel een stuk wendbaarder worden gemaakt met achterwielbesturing. Voor sportieve auto’s is dat geinig omdat de beleving omhoog gaat en ongetwijfeld de bochtsnelheden ook. Voor grote SUV’s is het echter briljant dat de draaicirkel een meter kleiner wordt en dat het manoeuvreren in krappe plekken zoals parkeergarages veel beter gaat. Altijd mee bestellen dus en nooit naar Ierland op vakantie gaan om te gaan zwemmen. Ze hebben een mooie oceaan, maar tijdens de hittegolf in Nederland was het in Kerry 18 graden en het regende.

Allemaal hybrid, quattro en automaat

Dat de achttraps tiptronic automaat standaard is op iedere versie van de Q7 mag in deze klasse niet meer verbazen en wellicht ook niet dat bij het merk van quattro de vierwielaandrijving dat ook is. Wel verrassender is dat iedere motor een hybride is, hoewel je dat gerust ook met een korreltje zout kan nemen. Tot de komst van de aangekondigde plug-in hybrides zijn het louter zogenaamde mildhybrids. Dat is net zoiets als een klein beetje zwanger zijn, feitelijk bestaat niet. Wat Audi (en andere fabrikanten) er mee bedoelen is dat alle modellen technologie met BAS (belt alternator starter) en een 48V elektrisch systeem hebben die energie opslaat in een compacte lithium-ion batterij. Als de bestuurder bij snelheden tussen 55 en 160 km/u de voet van het gas haalt, wint het systeem energie terug, wat bij echt het afremmen tot 8 kW kan oplopen. De BAS zorgt er ook voor dat het start/stop functie sneller kan werken, al vanaf 22 km/u, wat ook nog eens soepeler gaat. Totaal moet het 48v systeem zorgt er voor dat er in de praktijk tot 0,7 liter per 100 kilometer minder wordt verbruikt.

En welke motoren zijn er dan zo spaarzaam met de toegediende brandstof; dat zijn uiteraard weer een aantal TDI’s en voorlopig slechts één benzinemotor. De Audi Q7 45 TDI heeft een 231 pk en 500 Nm sterke variant van de 3.0 V6 waarmee de SUV in 7,1 seconden accelereert van 0-100 km/u. De topsnelheid bedraagt 229 km/u. Het is de enige variant waarmee ik op het rondje Kerry niet mee kon rijden, dus verdere informatie ontbreekt.

De rit na de lunch (een niet echt Ierse pizza) reed ik in de Q7 50 TDI die de 286 pk sterke variant van de 3.0 TDI heeft. Op papier zijn de prestaties prima: van nul tot 100 duurt 6,3 seconden en de topsnelheid is 249 km/u. Helaas lijkt de bak het wederom te verzieken voor deze motor, net zoals dat zo was in de Q8, A8 en S6 TDI. Zelfs met Audi drive select in Dynamic en de bak in Sport, verzint de elektronica continu dat zo’n 1200 toeren per minuut ook wel prima is. Zodra er enige acceleratie nodig is, moet de bak terug schakelen, soms zelfs vier verzetten. In het samenspel lijkt het TDI blok dan soms ook nog een turbogat te hebben, dus moeiteloos surfen op golven koppel is er niet bij.

Vreemd genoeg en gelukkig maar, doet de 55 TFSI het allemaal soepeler en lekkerder. De 3.0 TFSI heeft een enkele turbo en gooit er maximaal 340 pk en 500 Nm koppel uit. De topsnelheid ligt slechts één kilometer hoger, maar dat is ook omdat de begrenzer bij 250 km/u er in komt. De sprint naar de 100 duurt 5,9 seconden, maar belangrijker is dat de hele aandrijflijn veel responsiever is. Ook hier moet de achttraps triptonic bak regelmatig terugschakelen, maar dat gaat sneller en de hele aandrijflijn is veel meer bij de les.

Dat interieur!

Zo mooi als de Atlantische kustlijn van Ierland is, zo fraai is ook het interieur van de Q7. Het is weer helemaal bij de tijd met de laatste Audi architectuur, dat betekent dat er relatief weinig knoppen zijn en voor zoiets ouderwets als analoge klokken is al helemaal geen plek. Naast het scherm van de Audi virtual cockpit zijn er nog twee mooie touchscreens. Beide hebben haptische feedback en werken zo prettig, dat je de ouderwetse knoppen bijna niet mist. De afwerking en materiaalkeuze zijn verder subliem. Achter het stuurwiel prijkt de Audi virtual cockpit met een 12,3 inch groot scherm die via het multifunctionele stuurwiel op verschillende manieren te configureren is. Optioneel kan de Q7 ook nog met een headsupdisplay worden uitgerust.



Gezien de forse buitenmaten is het geen verrassing dat er binnenin ook meer dan genoeg ruimte is, Audi claimt dat vrijwel iedere belangrijke interieurmaat boven het niveau van de concurrentie ligt en ik heb weinig redenen om daar aan te twijfelen. Optioneel kan de Q7 worden uitgerust met een elektrisch neerklapbare derde zitrij of je kan hele bergen bagage meenemen: 865 – 2.050 liter!

Qua technologie is de Q7 ook weer lekker bij de tijd, 22 sensoren en tot 30 assistentiesystemen moeten er voor zorgen dat de inzittenden zo comfortabel en veilig mogelijk aan het verkeer kunnen deel nemen. Je hoopt het nooit nodig te hebben, maar indien nodig brengt emergency assist de auto tot stilstand en belt de autoriteiten als de bestuurder niet meer actief is. De adaptieve cruise control met fileassistent zullen we in de praktijk vaker nodig hebben en de Q7 kan nu ook optioneel worden uitgerust met echte laserlampen.





Hoe rijdt het

Een adaptief onderstel is standaard en optioneel is er luchtvering in een standaard of sport uitvoering. In dat laatste geval ligt de Q7 15mm lager bij het asfalt, maar met beide typen luchtvering is er een offroad modus waarbij de SUV 90mm de hoogte ingaat. De Q7 50 TDI waarin ik reed had het reguliere onderstel, wat op zich goed is, maar de luchtvering houdt de grote koets nog mooier in bedwang. De gereden Q7 55 TFSI had ook de optionele elektromechanische actieve rolstabilisatie, die Audi voor het eerst kan toepassen door het 48V boordnet. Doordat de stabilisatoren los kunnen worden gekoppeld indien nodig, volgen de wielen beter het wegdek en is er minder beweging in de koets.

Ondanks het formaat stuurt de Q7 best scherp, overhellen is redelijk beperkt en met de actieve stabilisatoren nog verder uitgebannen en er is geen gebrek aan grip. Onderstel en wegligging zijn verder naar de Q8 toe gegroeid.

Conclusie

Een nieuw designsausje inclusief vernieuwde Singleframe grille met verticale spijlen en aangepaste achterklep maken dat de nieuwe Q7 meteen herkenbaar is. Spannender is het ontwerp echter niet geworden, voor een vleugje sportiviteit heeft Audi tegenwoordig de Q8. Qua rijeigenschappen, motoren en systemen zijn de beide auto’s vrijwel gelijk, de Q7 kies je vermoedelijk vooral omdat die een stuk meer ruimte biedt of voor de zeven zitplaatsen. Filmpje!