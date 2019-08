Toto Wollf wil Bottas én Ocon

Maar Hamilton zal 'ie niet laten gaan. Keuzes, keuzes, keuzes.

Het recept van de Formule 1 is altijd hetzelfde geweest. De snelste auto’s en de beste coureurs op de gaafste banen op de wereld. Nu kun je er een boom over opzetten of het daadwerkelijk de snelste auto’s zijn: soms kwamen de Le Mans prototypes enorm dichtbij.

Qua coureurs is het wel opmerkelijk: dat zijn niet altijd de beste. Met name vanaf het middenveld tot de achterhoede wil een team nog weleens gebruik maken van zogenaamde ‘paydrivers’. Dat hoeven niet altijd complete pannenkoeken te zijn, maar het zijn vooral coureurs die mee mogen rijden vanwege het sponsorgeld dat ze meebrengen.

Ondanks dat Lance Stroll (heel) af en toe weet te verrassen, is de algemene consensus dat Esteban Ocon een betere F1-piloot is dan de Canadees. Tóch rijdt Stroll wel in de F1 dit seizoen en heeft de Fransman Ocon een reserverijder bij Mercedes. De reden: Lawrence Stroll financiert de boel bij Racing Point. Lance weet dat zijn zitje wel veilig is, Lawrence is immers zijn vader (spreek uit: ‘faduhrrr’)

Wat zijn de kansen voor Ocon nu bij Mercedes? Teambaas Toto Wolff laat het weten aan Die Welt.

Het is al een hele lange tijd onderwerp van gesprek. Ik ben er behoorlijk mee aan het stoeien. Wat is de beste keuze voor het team? Maar ook: wat is het beste voor de coureurs? Als er maar één van hen was, hadden die per direct vastgelegd. Op hun eigen manier verdienen zowel Ocon als Bottas een zitje. Esteban vanwege het feit dat hij een heel lastige periode meemaakt. Hij heeft absoluut de motivatie, de energie ne het talent om in een Mercedes te rijden. Aan de andere kant heeft Valtteri de ervaring. Hij blijft maar bewijzen hoe ver hij kan gaan en hij is zeer behulpzaam om het team te ontwikkelen samen met Lewis.

Tjsa, daar wordt je niet direct wijzer van. Gelukkig klapt Wolff een klein beetje uit de school. Hij geeft aan dat ze zich voor nu gaan concurreren op de GP van Hongarije, maar in de zomerstop een keuze gaan maken tussen Ocon of Bottas. Wel laat Wolff weten dat als Ocon (weer) buiten de boot valt, dat hij wel degelijk bij een concurrerend team mag gaan rijden. Want, zo stelt Wolff: “Als je geen zitje kunt aanbieden aan zo’n jonge en talentvolle rijder, dan moet je even een compromis maken.” Dus als Bottas bij Mercedes blijft, en die kans lijkt erg groot, dan zal Ocon (tijdelijk) bij de concurrent mogen rijden. Misschien een goede vervanger voor Pierre Gasly?