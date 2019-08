Can-Am Ryker is het antwoord, maar wat was de vraag?

De Can-Am is zo'n voertuig waarover je al een oordeel hebt voordat je hem hebt gereden. Is dat terecht?

De driewielers van Can-Am, als je ze kent dan heb je er vast een oordeel over. Misschien omdat je er op hebt gereden, maar waarschijnlijker is je mening gebaseerd op de exemplaren die je in het verkeer bent tegengekomen. De voor velen onduidelijke regelgeving draagt daar ook aan bij. Eerst dat maar even uit de wereld helpen.

Regelgeving

Je mag op een Can-Am Ryker (of de al langer leverbare Spyder) rijden met een B rijbewijs. Als je dit maar wel hebt gehaald VOOR 19 januari 2013. Als je na die datum je autorijbewijs hebt ingekopt bij het CBR dan dien je ook nog een A rijbewijs te halen en wel eentje van het onbeperkte soort (rijbewijs A1 of A2 is niet voldoende)! Dat betekent dat effectief niemand onder de 22 jaar een Ryker zou mogen besturen. Dan nog even over die heupgordeldragers die trots zeggen dat ze dus geen helm hoeven te dragen. Daar kunnen we kort over zijn. Als je met heupgordel en zonder helm een Can-Am bestuurt dan, tsja.. Laten we zeggen dat je dan het Carpe Diem idee iets te ver doorvoert. Maar laten we eerlijk zijn dan weet je waarschijnlijk ook niet wat Carpe Diem betekent.

De Ryker die is er toch al jaren?

Dat zou je kunnen denken, maar dan denk je aan de Can-Am Spyder. Die bevolkt inderdaad al een aantal jaren vooral de Noord-Amerikaanse snelwegen. Daar is de Spyder voornamelijk een stabiel alternatief voor het betere wind-in-je-gezicht gevoel.

Aan onze kant van de oceaan wordt de Spyder voornamelijk als tweede of derde motorfiets gekocht en staat hij in de voedselketen ongeveer gelijk aan ander ‘speelgoed’ als jet-ski’s en quads. Can-Am zag dat de Spyder wel een beetje zijn plafond had bereikt qua verkopen en dat het tijd was om iets te forceren. Hetzelfde hadden ze enkele jaren ervoor ook succesvol gedaan bij hun ‘personal watercraft’ afdeling Seadoo. In de Seadoo range gooiden ze destijds een bommetje met de introductie van een uitgekleed model voor een ramprijs, de Spark.

En de introductie van de Spark had precies het effect wat BRP (het merk waaronder Can-Am en Seadoo vallen) hoopte: het totale marktaandeel vloog omhoog. Dit recept haalde Can-Am dus ook van stal bij de introductie van de Ryker. Een lichter, uitgekleed model dat zich meer op de basics richt, voor een lagere instapprijs. Bij onze zuiderburen stap je al voor minder dan € 10.000,- op een Ryker. Bij ons ligt de vanafprijs op € 11.240,- , door de BPM, voor een Ryker 600. Vergelijk dit met de vanafprijs van de Spyder die in NL een kleine 22 duizend euro beloopt en je begrijpt dat in vergelijking met de Spyder, de Ryker een prijspakker lijkt.

Rally Edition, echt?

Tijdens de persintroductie in de Algarve staan er Rally Editions klaar en dat klinkt wat hoogdravend voor een model dat toch zeer waarschijnlijk op de boulevards van dit continent zal rondrijden, toch? De Rally Edition beschikt over een 3 cilinder in lijn Rotax blok van 900cc. Daarmee is de Can-Am prima in staat om mee te komen. De 285 kg van de Ryker, daar heeft het blok geen moeite mee. Al moet je geen ‘motorfiets-acceleratie-gevoel’ verwachten. Wat de Rally Edition nog meer biedt in vergelijking met de standaarduitvoeringen is andere (grof profiel) banden, iets meer bodemvrijheid, standaard handkappen en het duo-frame (de standaardversie is slechts voor 1 persoon). Maar het belangrijkste is de ‘Rally’ modus in het dashboard. Als je deze selecteert dan staat Can-Am je (eindelijk) toe om gebruik te maken van de extra stabiliteit die dit platform biedt. Hufterproof driften is wat we in ons hoofd hebben. En inderdaad, de testroute brengt ons langs een aantal gravelpaden in de Algarve (niet doen met je huurauto..) en met de ‘Rally’ modus aan hebben we ons kostelijk vermaakt. De tractiecontrole laat je niet helemaal los, maar je kunt prima spelen met overstuur op onverhard. Op de terugweg bleek dat gladde Portugese rotondes ook gebaat waren bij standje ‘Rally’ overigens. Fun-kilometers, daar is de Ryker goed in!

Tot een snelheid rond de 100 km/u zit je lekker relaxt op de Can-Am. Daarboven wordt het toch wel echt werken om de Ryker in het juiste spoor te houden en de rechtop-zithouding gaat zich dan vrij snel wreken. De Spyder RT die ondergetekende vorige jaar een aantal weken reed was veel geschikter voor die snelwegkilometers. Maar die hadden we niet mee willen nemen op deze onverharde paden. Remmen doe je overigens met een voetpedaal en zowel de voetsteunen en daarmee het rempedaal zijn simpel in te stellen op de lengte van de berijder. Schakelen daar hoef je niet aan te denken want de Ryker is voorzien van een automaat.

en? dus? Concluderend?

De Ryker is het antwoord op de vraag die niemand stelt. Dat is het mooie van de Can-Am maar direct ook zijn zwakte. Wellicht is hij gedoemd om zijn leven te slijten bij verhuurmaatschappijen op Kreta en komen we hem iets vaker dan goed is tegen in de kavellijst van een veiling bij de Dienst Domeinen. Maar Can-Am is gewoon geslaagd in hun doel, weer een product maken waarvan je niet wist dat je het wilde hebben. Nu nog een plekje om er een paar te stallen, het liefst langs een zandpaadje op een zonnige locatie in Zuid-Europa. En natuurlijk wil je jouw Ryker ook in dat geel/wit/rood. Maar wil je het perse anders: natuurlijk is er een app waarin je jouw Ryker kunt opbouwen en visualiseren en zijn er duizenden configuratie mogelijkheden, vink in ieder geval dat duo-frame aan als je niet voor de Rally Edition gaat, want dikke kans dat je geen plek hebt voor twee Rykers in je garage.

The Basics:

Canam Ryker 900 Rally Edition

Motor: vloeistofgekoelde 3 cilinder in lijn

Cilinderinhoud: 900 cc

Vermogen: 61,1 kW ( 82 pk) bij 8.000 tpm

Koppel: 79 Nm bij 6.500 tpm

Gewicht: 285 KG (zonder vloeistoffen)

Prijs: € 14.840,-

Leverbaarheid: Nu!

Fotocredits: Can-Am