Officieel: Mini komt met twee elektrische cross-overs - Autoblog.nl

MINI ontvouwt haar plannen voor de nabije toekomst, met als kernwoorden ‘elektrisch’, ‘cross-over’ en ‘China’.

Als er twee dingen hot zijn in de autowereld dan zijn het wel EV’s en cross-overs. Niet iedereen wordt daar even vrolijk van, maar dat is wel de stand van zaken. MINI zit op zich goed, want ze hebben zowel een elektrische auto als een cross-over in hun gamma. Wat ontbreekt er nog aan? Juist, een elektrisch cross-over. Dat kan natuurlijk niet anno 2020.

Cooper SE

De allereerste elektrische auto van MINI zag vorig jaar het levenslicht. De MINI Cooper SE had een vanafprijs van zo’n €33.000. Daarmee is het niet direct een koopje, maar het is niet zo dat de elektrische versie opeens een smak duurder is dan de benzineversie. De prijs zit namelijk op hetzelfde niveau als de vergelijkbare Cooper S.

Plannen

De Cooper SE is nog maar het begin. Zoals ieder zichzelf respecterend automerk heeft MINI namelijk uitgebreide elektrificatieplannen. Het Britse merk maakt nu bekend wat die plannen precies behelzen. Naast de elektrische hatchback zullen er nog twee andere elektrische modellen bijkomen. Een cross-over en nog een cross-over.

Countryman

De eerste elektrische cross-over van MINI zal een bekende verschijning worden. Dat zal namelijk de volgende generatie Countryman worden. Daarnaast zal er een compleet nieuwe cross-over komen. Deze zal een slagje kleiner zijn dan de Countryman. Dat kan geen kwaad, want de Countryman is toch wat fors voor MINI begrippen. Als je de achterbank neerklapt kun je bijna een originele MINI in de kofferbak kwijt. En als je de kofferklep openlaat wel twee ook.

Verbrandingsmotor

En de verbrandingsmotor dan? Maak je geen zorgen, MINI is nog niet van plan deze aandrijflijnen te laten vallen. De nieuwe cross-over van MINI zal weliswaar uitsluitend elektrisch zijn, maar dat geldt niet voor de rest. De nieuwe Countryman en de gewone MINI zullen dus nog gewoon met benzine- dieselmotoren leverbaar zijn.

China

Één hot item ontbreekt nog in dit artikel: China. Chinezen hebben natuurlijk geen grote auto’s nodig, dus daarom doet MINI al redelijk goede zaken aldaar. MINI wil echter meer: ze willen er ook gaan produceren. Daarvoor gaan de Britten in zee met Great Wall Motor. Vanaf 2023 zullen er elektrische MINI’s in China van de band rollen.

Illustratie: Mini Paceman schets