Kunnen we straks in Spanje EV's leegrijden? - Autoblog.nl

In Spanje moet de opmars van de EV nog beginnen, maar die gaat er zeker komen. Dat biedt dus kansen.

Als het om elektrische auto’s gaat loopt Nederland absoluut niet achter. Sterker nog: Nederland zit bij de top drie als het gaat om het marktaandeel van EV’s. Er zijn landen waar ze wat minder ver zijn op dit punt en daarvoor hoef je niet eens naar een uithoek te kijken. In Spanje zitten ze bijvoorbeeld ook nog op een heel ander punt.

De opmars van de EV moet daar nog beginnen. Terwijl in ons land vorig jaar één op de vijf nieuw verkochte auto’s elektrisch was, lag deze verhouding in Spanje heel anders. Maar één op de vijftig nieuw verkochte auto’s was elektrisch. Maar dit gaat vast en zeker (voor de Vlaamse lezers: zeker en vast) veranderen.

Mobility Service Nederland – partner van Autoblog – hoopt hier handig op in te spelen. Jullie kennen hen wellicht van bijvoorbeeld onze video’s waarin we EV’s helemaal leeg rijden. Mobility Service was er in Nederland vroeg bij met hun platform zakelijkelektrischleasen.nl en datzelfde willen ze nu doen in Spanje.

Mobility Service Nederland gaat dus met een Spaanse versie van zakelijkelektrischleasen.nl te komen. Zij hebben in Nederland al heel veel expertise op kunnen bouwen op dit vlak en kunnen deze know how nu dus ook delen met de Spaanse markt. Ze willen op deze manier ook de Spanjaarden aan een EV helpen.

En mochten ze nog wat video’s willen van een tochtje met elektrische auto’s richting Spanje, dan zeggen we daar natuurlijk geen nee tegen…