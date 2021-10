Energievoorschot niet altijd een zegen voor EV-rijder

Een energievoorschot kan voor een leverancier een lifeline zijn, maar voor jou een strop.

Daarnaast is er nog het een en ander te doen om energieprijzen. Die rijzen de pan uit op het moment.

In veel gevallen maakt dat voor de meeste mensen niet zoveel uit. In Nederland hebben velen een vast energiecontract. Maar zelfs dan kan het even opletten geblazen zijn. Omdat de energieprijzen zo hoog zijn, komen energiebedrijven in de problemen. Vanwege het feit dat iedereen een vast contract heeft, kunnen ze niet meer vragen voor de energie. En omdat de energie meer kost om in te kopen, verdwijnt het vlees op de botten bij deze bedrijven.

Maandelijkse energievoorschot voor je EV

Als je elektrisch rijdt, dan is het helemaal iets om op te letten. Zeker als het gaat om je maandelijkse voorschot. Normaal gesproken betaal je een voorschot en krijg je aan het einde terug gestort wat je niet gebruikt hebt. En ja, waarom schrijven we hier op Autoblog over? Heel simpel. Veel mensen denken na een paar maanden EV rijden: allememaggies, stroom kost geld. Dus de Nederlander die niet van verrassingen houdt denkt dan: ik verhoog mijn energievoorschot alvast even fors. En hier zit nu de angel.

Er zijn diverse energiemaatschappijen in dermate zwaar weer, dat ze in nog grotere problemen dreigen te raken. Een faillissement is niet ondenkbaar. Dat meldt de Vastelastenbond (ja, die bestaat!).

Een voordeel, er is zoiets als de Autoriteit Consument en Markt. Die zorgt ervoor dat als je energieleverancier het tijdelijke met het eeuwige verruilt, dat je in elk geval nog energie hebt. Het enige dat wel in gevaar komt is, is je voorschot. Alle bedragen die je vooruit hebt betaald, die ben je dan kwijt. In veel gevallen kun je dit ook afstemmen. Sommigen betalen expres te veel zodat je aan het einde van het jaar altijd een meevaller in plaats van dikke rekening hebt.

Energiemaatschappijen

De energiemaatschappijen waar het om gaat zijn Fenor Energie, Welkom Energie, VanHelder en Gewoon Energie. Dat zijn de bedrijven waarvan men denkt dat het binnenkort fout zou kunnen gaan.

Dan zijn er bedrijven die het lastig kunnen gaan krijgen als we bijvoorbeeld een heel strenge winter hebben dit seizoen. Dit zijn Vrij op Naam, Green NL, Enstroga, EnergyZero, Anode Energie en Slim met Energie.

Dan zijn er nog bedrijven die meer dan voldoende in kas hebben om de winter door te komen. Dat zijn Eneco, Nieuwe Energie Groep, Engie, De Vrije Energie Producent, SEPA Green Agency en Vattenfall.

