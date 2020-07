Autoblog Land Rover Experience [video]

Zelf met de nieuwe Defender de blubber in? Dat kan bij Land Rover Experience Nederland. Wouter doet voor hoe het moet, maar jij kunt het zelf ook meemaken!

Ja, we kregen het verzoek om met de eerste Land Rover Defender demo niet gelijk door de bagger te sturen. Dat vond Wouter natuurlijk toch wel jammer, die ultieme off-road-capaciteiten moesten immers wel een keer getest worden.

Dus bij de eerste gelegenheid om alsnog van de gebaande paden te sturen op het terrein van de Land Rover Experience in Kerkdriel stond hij vooraan. Volledig voorbereid zoals altijd..

Autoblog Land Rover Experience: boek nu in de shop!

Heb jij zelf ook zin gekregen in een potje blubberen? Nou, dat komt mooi uit want wij hebben in samenwerking met Land Rover Experience Nederland een programma samengesteld voor een Off-Road Experience.

Wat gaan we (ja, Wouter is er ook bij) doen? De ontvangst zal vanaf 13.00 uur zijn in de Land Rover Heritage Lodge op het terrein van Land Rover Experience Nederland in Kerkdriel (in de Betuwe). Vervolgens gaan we het off-road parcours op met verschillende types Land Rover van de huidige modellenlijn (waaronder de nieuwe Defender). Je gaat dus zelf ook rijden en de hele middag worden we begeleid door de kundige instructeurs van Land Rover Experience. Aan het einde van de middag is er dan een BBQ en die is meer dan prima (Wouter heeft hem al getest!).Schrijf je in voor de Autoblog Land Rover Experience op woensdag 9 september in de shop.

Check hieronder de video met het verslag.