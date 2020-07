Vakantieauto van het Jaar 2020 – behind the scenes

De mening van Wouter en Martijn over de kandidaten Vakantieauto van het Jaar 2020 ken je inmiddels. Hoe zit het met de rest? Een kijkje behind the scenes bij de vakantieauto van het jaar 2020

De Autoblog Vakantieauto 2020 week zit er bijna op. De finale kon je dit weekend zien, met de Vakantieauto van het Jaar 2020 verkiezing. In dit artikel blikken we nog één keer terug op de kandidaten van deze verkiezing en geven we je een kijkje behind the scenes bij de vakantieauto. In de video’s heb je de meningen van Wouter en Martijn kunnen zien en horen. Achter de schermen waren ook hoofdredacteur Michael, redacteur Ruben (ondergetekende) en cameraman Arnold van de partij. Wat vonden zij eigenlijk van de kandidaten?

Ruben – Bentley Continental GT V8 Convertible

Als je denkt aan een merk als Bentley, dan heb je een bepaald beeld in je hoofd. Je hoeft eigenlijk geen kilometer met zo’n auto te rijden om een voorstelling te krijgen. Het is alles wat je denkt wat het is én toch een stukje meer. De nieuwe Continental GT V8 is absoluut geen saaie auto, mocht je dit misschien verwachten. Het karakter van de geblazen 4.0 V8 heeft twee gezichten.

In de gewone drive-stand (Bentley-modus) is het een enorm comfortabele machine. Er is nog een comfort-stand, maar die heb ik eigenlijk niet aangeraakt. Het motorgeluid is goed weggefilterd en de uitlaat hoor je niet. De automaat is ook lui, dus boenderen is er niet bij. Zelfs voor een softtop is de cabrio bijzonder stil. Geef echter een draai aan de knop en de Sport-stand gaat aan. Opeens krijgt de Bentley een gezicht dat je niet verwacht bij het type auto.

De uitlaat roffelt, de automaat is goed bij de les en opeens besef je met 550 pk en 770 Nm koppel te maken te hebben. Het is bijna schofterig hoe deze auto twee karakters heeft. Huh, is dit nog steeds diezelfde Continental GT V8 Convertible van daarnet? Het gewicht van bijna 2.300 kg valt moeilijk te negeren. Het nemen van een rotonde zal nooit sportief voelen, ook al doet de Bentley zijn stinkende best. Ben je inmiddels weer op een kaarsrechte weg knalt de GT ervandoor. Na een dag keihard werken (jaja) was er geen betere auto van het vijftal om de dag mee af te sluiten. Pure ontspanning op vier wielen en daarmee een heerlijke vakantieauto.

Haal- en brengservice Michael

De logistiek van het bij elkaar brengen van deze 5 auto’s was uiteindelijk sneller bedacht dan verwacht. 2 Trips naar Leusden en eentje naar Rijswijk en één naar Utrecht waar tegenwoordig de Land Rover demo’s staan opgesteld. Iets met delegeren. Arnold pikt de Defender op, Martijn schiet langs Leusden voor de RS6, ik pikte zelf de M850i op in Rijswijk en samen met Ruben op de maandag van de opnames nog ‘even’ de Bentley en 911 Turbo halen.

En het moet gezegd worden, dat ging zonder problemen, zo stond einde maandagmiddag alles samen bij de onmisbare snackkar op de Brouwersdam. Even terugspoelen naar de vrijdag ervoor. Toen stond de cabrio van BMW al voor de deur bij huize Ras. Met een weekendje met relatief goedweer cabriorijden voor de boeg. De BMW bleek natuurlijk een heerlijke reisauto dat weekend al viel in negatieve zin de ruimte achterin op en in de kofferruimte. Dit maakt de BMW voor een gezin eigenlijk slecht bruikbaar als vakantieauto, zelfs met hele kleine kinderen. Tobben met de ruimte in dit segment voor 200k, dat zou mijn keuze niet zijn. Al maakt dat motorgeluid veel, heel veel, goed.

Maandagmiddag stapte ik toch vrij sceptisch in de Bentley. Ok, overtuig me maar dan in die meer dan 100km naar de Brouwersdam. 10 Minuten later was ik al meteen #teambentley. Wat een heerlijke auto en wat een verschil als je overschakelt van de ‘standaard’ settings naar de ‘sportstand’. Van ingetogen naar net te luid voor je buren. Heerlijk!

Vakantieauto 911 turbo avondje

Aan het einde van dag 1 was het tijd om de sleutels te verdelen voor de avond. Superfijn dat iedereen dan zegt: joh, het maakt mij niet uit, doe maar wat. Ja dag, dat gaan we dus niet doen. Ik had thuis iemand beloofd dat ik hem de volgende dag ‘in die gele’ naar school zou brengen. Dus de Porsche sleutel was voor mij. Na 5 minuten op de N57 was het me duidelijk dat ik een grote fout had gemaakt. Qua comfort was er geen groter verschil tijdens deze verkiezing dan tussen de Bentley waar ik net uitstapte en de 992 Turbo waarmee ik nu over de provinciale weg stuiterde.

Dat ik de volgende ochtend na een paar extra rondjes die avond merkte dat mijn hand niet meer wilde ontspannen toen ik de sleutel weer los moest laten. Tsja dat zal het Porsche-effect wel zijn dan. Want na een uurtje in deze Turbo zelfs zonder echt het gas in te trappen heb je al het idee dat inderdaad heel veel klopt aan deze auto. Als je dan ook de ruimte hebt om het gas nog een keertje in te trappen.

Defender en RS6, ik heb er deze twee dagen niet meer dan een half rondje Brouwersdam mee gereden dus veel indrukken heb ik er niet mee opgedaan. Na een weekje Vakantieauto van het Jaar blijft vooral de avond met de 911 Turbo me bij en de ochtend erna en de grijns op het gezicht van de zoon des huizes toen hij instapte om naar school te vertrekken.

Maar voor alles tussendoor zat ik in de BMW en op het lichte interieur en de beperkte ruimte achterin na, wat een fijne auto!

De vakantieauto keuze van Arnold

Maandagochtend, voor mij begon dit avontuur in Utrecht, onder het genot van een heerlijke cappuccino kreeg ik de sleutels van de nieuwe P400. Na een korte chat met Aldo vertrok ik richting Zeeland waar we hadden afgesproken als verzamelpunt. Dit gaf gelijk de kans om kennis te maken met de nieuwe Defender want deze kende ik alleen nog van de beelden. Eenmaal onderweg viel gelijk op hoe goed deze nieuwe verschijning rijdt! Het ritje Zeeland was dan ook gelijk goed om alle aspecten te testen waar de nieuwe Defender voor staat.

Eenmaal in Zeeland kon het filmen beginnen… Maar wacht, Martijn doet toch het filmen? Wie ben ik? De oplettende trouwe kijker zal wellicht mijn naam eens opgevallen zijn in de aftiteling maar ik ben invallende cameraman. Af en toe mag ik met Autoblog op avontuur om toffe content te schieten voor de kijkers. Voorstellen is wat uitdagend geworden toen corona intrede nam en zal dan ook wel volgen op een later moment.

Mijn indruk

Goed, filmen. ‘Voordeel’ van invallend cameraman is dat ik naast filmen ook meer de rijdende taak kreeg om deze beelden te verzamelen. Dit gaf een mooie kans om deze 5 kanonnen eens te testen en beoordelen op:

Rijeigenschappen

Looks

Praktische eigenschappen

Als verstokt wintersporter met vrienden en / of gezin weet ik dat ruimte een belangrijk aspect is van een vakantieauto. Daarnaast is een beetje geld overhouden voor de vakantie ook niet geheel overbodig ;). Beginnend is de algehele indruk van de M850i erg goed. De auto laat zich makkelijk rijden, de knoppen en menu’s zijn makkelijk door te komen. Genoeg ruimte als rijder en mederijder, maar als vakantie auto? De Bentley, ja al dat chrome is een dingetje. Daarentegen is het interieur echt wauw! Wat fantastisch goed afgewerkt! Wat me vooral opviel was het comfort in de comfortstand.

Daar is echt niks aan gelogen! Heerlijk afgeveerd en lekker stil. Eenmaal in de sportstand gaat de bypass kleppen open, vering wordt lekker strak en in combinatie met de heerlijke turbo gillende sound. Fantastisch! Als vakantie auto echter niet heel geschikt al neemt het niet weg dat deze keuze’s voor een stel wat als duo op vakantie gaat en lekker met de kap open wil rijden prima zou lukken. De Turbo S is voor 2 personen ook best prima! En de prestaties met het rijgenot, bizar! Dit is een achtbaan op wielen. Zo rijdt deze Porsche ook! Als of je op rails door bochten heengaat en je afvraagt hoe hard het zou kunnen.

De Defender heb ik natuurlijk opgehaald in Utrecht en deze heb ik dan ook langer kunnen rijden. De koffers en tassen achterin. De telefoon gekoppeld met de navi. Het cruisen in de normale stand en af en toe rotonde’s pakken in de S, eventueel een stukje offroad. Hij doet het allemaal met het grootste gemak en hoge funfactor. Het grootste is ook wel van toepassing op deze wagen. Wat is die groot. Menig Q7 en X5 rijder keken vanuit hun kleine wagen naar dit kanon. Als vakantie auto dan ook geschikt!

Dan de daddy, De RS6. Deze vinkt letterlijk alle boxen. Tussen de filmdagen mocht ik deze RS6 mee naar huis omdat mijn eigen wagen nog in Utrecht stond en wat is dat een feest! Normaal rijden gaat net als in alle andere stations relaxed en zonder teveel gekkigheid tot je bij die rotonde’s aankomt en je toch per ongeluk overschakelt naar RS2 modus op het stuur. Klappen uit de uitlaat, klappen met het schakelen en de 4-wiel sturing, 4wd en het RS onderstel maken het werkelijk een feest. Vervolgens terug naar Normaal en het is weer die brave station. Zelfs zuinig rijden op de lange afstanden is geen probleem.

Ondanks de zwarte kleur is deze RS wel een echte trekpleister. Overal werd de wagen gespot, een duimpje omhoog of werd ik uitgedaagd door auto’s en motoren. Dan de praktische kant. Ja door de elektrische grote achterklep gingen ook hier met het grootste gemak de koffers en tassen naar binnen. Ook in de cabine was het prima vertoeven met alle nieuwe schermen en data die beschikbaar is. Als vakantie auto geschikt!

Mijn top 5

Zoals bovenstaande volgorde al doet vermoeden is dit mijn persoonlijke top 5. Op 3,4 & 5: Porsche, Bentley & BMW: Super leuk maar als gezin van 3 en 1 in verwachting gewoon voor nu niet heel geschikt. Voor mij op 2 de Defender: Erg verrast door de nieuwe Defender op de oprit naast een Porsche 911 Turbo S, en de Bentley Cabrio een prima keus als de RS6 niet beschikbaar is. En logisch voor mij: op 1 de RS6: Simpelweg de allrounder voor mij persoonlijk.

Nog even de mening van Wouter en Martijn? zie hieronder deel I en deel II van de verkiezing Vakantieauto van het jaar 2020.

Fotocredit: mvg15photography

Fotocredit 2: photographer_marien