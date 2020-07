Wild gerucht: geen GP Hongarije, derde GP in Oostenrijk

Krijgen we na de tweede GP van zo dadelijk in Oostenrijk ook nog een derde ronde dit jaar?

Het F1 seizoen van 2020 is er nu al eentje om nooit meer te vergeten. Niet omdat de strijd op de baan episch is, want Hamilton wordt makkelijk kampioen. Maar dankzij het coronavirus, hebben we een enorm late seizoenstart. Tevens wordt er op sommige banen meerdere keren geracet én staan er circuits op de kalender waar normaal niet geracet wordt.

Gisteren konden we in de kwalificatie voor de race van vandaag hierdoor al een apart feitje opmerken. Van de tien coureurs die vorige week hun kwalificatieduel wonnen, deden deze week slechts drie coureurs dat wederom. Alleen Verstappen, Gasly en Russell troefden hun teamgenoten voor de tweede maal op rij af. Het tekent dat de verschillen in het veld klein zijn. We zijn alvast benieuwd of de race een ander plaatje geeft.

Volgens de immer in beweging zijnde F1 kalender, zouden we volgende week naar de andere helft van het voormalige Oostenrijk-Hongarije gaan voor race drie van het seizoen. Echter, sinds gisteren trekken sommigen in twijfel dat dat echt gaat gebeuren. Het land van Viktor Orban, die warme gevoelens krijgt bij het plaatje boven dit artikel, heeft namelijk nieuwe strenge Coronamaatregelen afgekonidigd. Vooral Britten die het land willen betreden worden streng bejegend.

Net als in sommige andere gebieden, maakt het Coronavirus in Hongarije namelijk een LL Cool Jesque comeback. En dat is mogelijk een probleem voor de F1. Een groot deel van de mensen in het paddock is immers Brits. Overigens zijn niet alleen de Britten in gevaar: Hongarije dreigt met dikke boetes en zelfs gevangenisstraf voor Coronaregel overtreders.

Een alternatief voor de F1 zou zijn om gewoon nog een race te doen in Oostenrijk, dat het circus met open armen heeft ontvangen. Alexander Wurz, voorzitter van de Grand Prix Drivers Association (GPDA), heeft bij het Oostenrijkse ORF zelfs te kennen gegeven dat Liberty Media baas Chase Carey de mogelijkheid met hem besproken heeft. Het lijkt dan ook een logische optie. Voor wat het waard is heeft een woordvoerder van de F1 het plan echter voorlopig afgeschoten:

De suggestie dat we voor een derde race in Oostenrijk blijven, is incorrect. De Formule 1-gemeenschap is het seizoen in Oostenrijk goed begonnen, maar ze zijn allemaal erg enthousiast om naar onze volgende race in Hongarije te gaan. Het is een circuit dat een grote favoriet is bij al onze fans en teams. spreekbuis van Liberty Media

Leuk en aardig natuurlijk, maar wat denk jij, werkt de F1 op de achtergrond stiekem aan een extra race in Oostenrijk? En zo ja, zou je dat tof vinden?