Dit weten we al over de BMW i7

BMW is druk bezig met hun eerste elektrische vlaggenschip, de i7. Wij zetten even wat stukjes informatie op een rij die de intenties van het merk duidelijk maken.

We zitten in de jaren dat het allemaal een beetje anders gaat op het gebied van vlaggenschepen. Ja, Mercedes kwam afgelopen jaar met een nieuwe S-Klasse, maar de vraag is hoe relevant die nog is. Mercedes lijkt namelijk meer aandacht de willen vestigen op de elektrische evenknie van de S-Klasse, de EQS. BMW lijkt dezelfde koers te willen bevaren. Er komt nog een generatie 7 Serie (G70), maar die wordt bijgestaan door een volledig elektrische i7. Voor degene die gewoon een opvolger voor hun 7 Serie zoeken is die normale versie goed, maar de i7 wordt de 7 Serie van de toekomst.

BMW i7

Als alles loopt zoals gepland krijgen we de BMW i7 dit jaar al te zien. In ieder geval is BMW al druk bezig met testen en dat blijft niet altijd onder de radar. Autoblog-gebruiker @dikkereinier spotte de BMW i7 gecamoufleerd bij een parkeerplaats langs de Autobahn. Voor ons eens reden om wat zaken op een rij te zetten die we al weten over de BMW i7.

Komst 2022

Als het gaat om wanneer de BMW i7 ten tonele treedt, wordt het niet concreter dan ‘2022’. Gezien wat Mercedes doet met de EQS is vroeger beter dan later, maar aangezien de BMW i7 best een technologische stap vooruit moet worden, moet je ook je tijd nemen. Met het huidige chip- en materialentekort weet je nooit wat dat betekent.

Uitgesproken design

Normaliter kunnen we niet echt veel zeggen over het ontwerp, helemaal omdat we de auto enkel nog ingepakt hebben gezien. Bij de i7 moeten we toch even twee dingen uitlichten. Geruchten doen namelijk vermoeden dat BMW de i7 wederom een nogal uitgesproken ontwerp meegeven. Nieuw voor het elektrische vlaggenschip gaat zijn een gespleten koplampontwerp, waar de koplamp lager zit en bovenaan een soort LED-wenkbrauw zit. Denk aan wat we kennen van de Citroën Cactus en Hyundai Kona. Naar verwachting krijgt de i7 niet de nu al (on)populaire grille van de iX mee, maar een ‘elektrische’ versie van de huidige grille. Een belangrijke tegenstelling ten opzichte van de Mercedes EQS is dat de i7 in de basis gewoon een nieuwe 7 Serie is met wat extra elektrische designdingetjes. Geen aparte eivormige carrosserie voor een ultra-lage Cw-waarde dus. De BMW i7 lijkt dat verder ook niet nodig hebben, daarover zo meer.

Schermen

Ook over het interieur moeten we het eerst even houden op ‘het gaat gewoon lekker luxueus worden in de BMW i7’, maar wel belangrijk is de toevoeging van het nieuwe iDrive-systeem wat we kennen uit de iX. Dat betekent ook dat je vooral tegen schermen aan het kijken bent, want van links in het interieur tot het midden wordt één groot curved scherm. Iets wat nog niet bevestigd is maar waarschijnlijk lijkt: het BMW Theater Screen debuteert in de i7. Dat is een gigantisch 31 inch scherm voor de achterpassagiers dat in 8K kwaliteit je favoriete films kan afspelen.

Varianten

Over de motoren voor de BMW i7 is ook nog niks bevestigd, maar we horen van meerdere bronnen dezelfde geluiden. We verwachten in ieder geval dezelfde twee versies als de BMW iX, de xDrive40 en xDrive50. In de iX gaat het om respectievelijk 76 kWh en 112 kWh aan accucapaciteit, waarmee 326 of 523 pk mogelijk is. Voor de BMW i7 zouden die pakketten kunnen oplopen tot 80 en 120 kWh, maar wel dezelfde xDrive40 en xDrive50 versies. Waarschijnlijk die xDrive50 wordt een dikke actieradius-knaller: meer dan 700 km rijbereik!

BMW i7 M60

En er komt een heuse M-versie! De BMW i7 M60, zo gaat ‘ie heten, wordt de dikste versie van de i7. Niet perse qua actieradius, maar wel qua motoren. Dit wordt het model met de snelste acceleratie van alle versies. Hoe snel dat gaat worden is niet bekend. Als we een gokje mogen doen: de iX doet 4,6 seconden naar de 100, dus de i7 M60 zou logischerwijs rond de 3,5 seconden of misschien nog wel lager moeten zitten. Frank Weber, ontwikkelingsbaas, heeft wel eens gedropt dat de BMW i7 echt een drivers’ car moet worden. Dat klinkt raar voor een grote limousine, maar Weber bedoelt dat je liever zelf rijdt dan rondgereden wordt in de BMW i7 M60.

En de rest

Qua technologie zijn er nog een paar kleine zaken: de BMW i7 moet weer een stap verder zetten wat betreft autonoom rijden en actieve dan wel passieve veiligheidssystemen. Ook wordt er gesproken over camera’s rondom die een soort Tesla-achtige Sentry Mode kunnen realiseren. Er zou zelfs een plan liggen voor camera’s in plaats van reguliere spiegels, maar elke testwagen van de BMW i7 die tot dusver gespot is heeft gewone spiegels.

Zoals gezegd staat de BMW i7 op de planning voor 2022. Dan gaan we meer (en alles) te weten komen over de elektrische toplimousine en EQS-tegenhanger van BMW.