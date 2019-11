BMW M komt met zelfstandig model

Komt er eindelijk een opvolger voor de M1?

De baas van BMW’s M-divisie, Markus Flasch, heeft tegenover AutoExpress voorzichtig bevestigd dat we op een losstaand M-model kunnen rekenen. Om de verwachtingen iets te temperen zegt hij er wel meteen bij dat het niet per se een supercar met een middenmotor hoeft te zijn. Hij moet in ieder geval wel een opvallend auto worden, aldus Flasch.

De laatste keer dat er een echte supercar de BMW-fabrieken verliet was in 1981. Dan hebben we het natuurlijk over de befaamde M1. Dit model zag in 1978 het levenslicht en het was de eerste BMW met een middenmotor. Om precies te zijn ging het om een 3,5 liter 6-in-lijnmotor die 277 pk produceerde. De M1 was in staat om binnen de zes seconden de 100 te bereiken en beschikte over een topsnelheid van 259. De circuitversie deed daar uiteraard nog een paar schepjes bovenop en behaalde diverse racesuccessen. Dit alles maakt de M1 een van de meest tot de verbeelding sprekende modellen van het merk.

Speculaties over een eventuele opvolger doen al sinds jaar en dag de ronde. Hoewel het dus niet per se een supercar met een middenmotor hoeft te worden, sluit Markus Flasch het ook niet uit. Hoe dan ook, we kunnen rekenen op een model dat speciaal door de M-divisie van BMW wordt ontwikkeld. Over het hoe en wat wordt er verder nog weinig losgelaten. Wel is het te verwachten dat de auto elektrisch wordt of op z’n minst deels elektrisch.

Qua carrosserievorm sluit de M-baas nog niets uit. Eerder dit jaar gunde BMW M ons echter een blik in de toekomst met de Vision M Next, wat een echte sportwagen was. Als je goed keek, bevatte deze auto ook enkele verwijzingen naar de M1. Zou het dan toch…?