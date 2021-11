De comeback van de Renault 4 is nabij!

De nieuwe Renault 4 laat voor het eerst zijn gezicht zien.

De EV is de toekomst, zoveel is inmiddels wel duidelijk. Veel fabrikanten kiezen ervoor om dat ook in het design te laten zien. Dit resulteert in futuristisch ogende auto’s als de ID-modellen van Volkswagen en de EQ-modellen van Mercedes. Er zijn echter ook fabrikanten die juist teruggrijpen naar het verleden.

Omdat een elektrische aandrijflijn bijzonder weinig nostalgie oproept, willen sommige fabrikanten dat kennelijk compenseren met het design. En daar hebben we helemaal niks op tegen, want dit levert vaak fraaiere ontwerpen op dan futuristische designs. Neem bijvoorbeeld de bijzonder geslaagde Renault 5 Concept.

We weten inmiddels dat het niet bij een concept blijft. De Renault 5 gaat ook daadwerkelijk in productie. Wat we inmiddels ook weten: naast de Renault 5 gaat de Renault 4 eveneens een glorieuze comeback maken.

Renault had hier al eerder naar gehint, maar ze sturen nu een teaser de wereld in die wat concreter is. Daarop zien we een auto die duidelijk een moderne interpretatie van de R4 is. We zien de kenmerkende ronde koplampen – maar dan uiteraard in LED-vorm – en ook de groeven in de motorkap maken een comeback.

The original Renault 4 ventured just about everywhere: towns, countrysides, deserts… and now for its 60th birthday, Renault will take R4 into the future. ☄️

Take-off on November 26th. #AIR4 #RoadToAir pic.twitter.com/ZASJoFlLkO — Renault Group (@renaultgroup) November 12, 2021

Renault verklapt ook alvast de naam, of in ieder geval de naam van de concept car: Air4. Waar dat ‘air’ precies vandaan komt is niet helemaal duidelijk, maar Renault wil blijkbaar een link leggen met de luchtvaart. Ze hebben het namelijk ook over ‘take off’.

Die ‘take off’ vindt volgende week vrijdag plaats. We gaan ervanuit dat dit betekent dat de concept car op die datum onthuld gaat worden. We kunnen erop rekenen dat dit net als bij de R5 een voorbode is van een productiemodel. En het lijkt er zelfs op dat er naast de personenwagenvariant ook een Fourgonnette-versie komt. Dat zou een leuke aanvulling zijn op de eenheidsworst die bestelbusjes tegenwoordig zijn.