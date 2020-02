Krijgen Tesla’s binnenkort een iets grotere accu?

De steeds grotere aanwezigheid van software in auto’s betekent dat knappe koppen sneller achter nieuwsfeiten kunnen komen. Zo heeft een hacker ontdekt dat in de Tesla-code aanwijzingen zijn voor een 109 kWh-accupakket…

Een van de grote voordelen van Tesla-auto’s zijn de updates die je op je Model S, 3 of X kunt installeren. Toen je vroeger een auto kocht, was daarmee het verhaal van de fabrikant klaar. Oké, soms besluit een fabrikant als Honda om jaren later nog nieuwe onderdelen voor de S2000 uit te brengen, maar dit is eerder uitzondering dan regel.

Nee, bij Tesla lijkt de auto nooit echt klaar te zijn. Verbeterde infotainment, langere actieradius en geüpgradede Autopilot zijn allemaal onderdeel geweest van eerdere Tesla-updates. Die software-updates kunnen echter ook gevaarlijk zijn voor Tesla. Althans, voor de PR-afdeling.

Code zit namelijk nooit stil. Achter de schermen wordt de code bijvoorbeeld gebruikt om nieuwe onderdelen te testen, die voor de buitenwereld nog niet bekend zijn. Ook kan er al code worden toegevoegd die bij een hardwarewijziging (lees: een grotere accu, bijvoorbeeld) kan worden gebruikt.

Die software kan niet alleen door Tesla en de auto’s worden gelezen. Ook mensen met genoeg tijd en kennis weten vaak tot in de diepste krochten van de software te raken. En daar dus nieuwigheden te zien, waarvan de marketingafdeling liever had dat je dit nog niet wist.

Dat is precies wat de zelfbenoemde Head Tinkerer Jason Hughes uit North Carolina, VS heeft gedaan. In de code heeft hij aanwijzingen gevonden voor een accupakket met een bruikbare accucapaciteit van 109 kWh. Ter vergelijking: in de huidige Model S en X zit slechts accu met een capaciteit van een schamele 100 kWh. In de Model 3 stopt de capaciteit bij 75 kWh.

Spent a little time RE'ing some recent Tesla BMS firmware.



Some variables were tweaked to fit 108 cell groups (~450V pack).



There is a packID that starts life set to ~109 kWh usable (400+ miles).



Bunch of other tweaks suggest prep for new S/X/3 pack configs at some point. 🔋 — Jason Hughes (@wk057) February 19, 2020

Met die 100 kWh-accu kan de Model S 390 mijl ver komen. Als we daar basisschoolwiskunde op toepassen, kunnen we gokken dat de Tesla Model S met de grotere 109 kWh-accu op 425 mijl zou uitkomen. Of, zoals we hier in Europa zeggen, 684 kilometer. Bij de Model X zou die range uitkomen op 616 kilometer.

Nu is het weer slag-om-de-arm-tijd: Tesla heeft hier nog niets officieels over gezegd en kan dan ook nog besluiten de grotere accu niet toe te passen. Toch zou het niet voor het eerst zijn dat Hughes voor Musk iets op Twitter knalt. In 2016 vond hij in de code aanwijzingen voor de P100D, pas een paar maanden later was Tesla zo ver om het aan te kondigen. Zien we van de zomer dus een P109D?

Foto: Soms zit ’t ‘m in de details.. van Rogue, via Autojunk.nl.