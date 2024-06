Autoblog Podcast #64: Geld lenen voor auto + vernieuwde BMW M2

In deze podcast bespreken we het nieuws dat Nederlanders steeds meer geld lenen voor een auto.

Ook komt de vernieuwde BMW 2 Serie + M2 ter sprake. Verder hebben we het over de Alpina A290, de importheffingen op Chinese Auto’s en meer in Autoblog Podcast 64!

00:00 Intro

01:28 De week van Wouter en Nicolas

05:38 The Fastest Charging Car

08:08 Het allerheetste Autoblog nieuws

08:23 De nieuwe Alpine A290

12:30 De vernieuwde BMW 2 Serie en M2

15:13 Hyundai Inster

16:17 Nederlanders lenen meer voor een auto

19:17 Importheffingen Chinese auto’s

23:03 EV’s worden steeds goedkoper

28:47 Trekauto van het jaar

33:29 Kort nieuws

44:49 Occasions

49:27 Het Geluid

50:23 Reactie van de week

Je kunt de Autoblog Podcast ook beluisteren via Spotify en Apple Podcasts.