Vernieuwde 2 Serie coupé is wat mooier geworden

De vernieuwde 2 Serie Coupé biedt een hoop nieuwe mogelijkheden als het gaat kleuren, wielen en bekledingen. Maar wat is er nu nieuw?

Na de diverse aanpassingen aan de BMW 4 Serie en later de 3 Serie, is het nu de beurt aan de BMW 2 Serie Coupé. Huh? Ja, de BMW 2 Serie Coupé is afwijkend, want ondanks zijn naam deelt deze auto zijn basis met zijn grote broers en plaats van de 1 Serie, X1, X2, 2 Serie Active Tourer en 2 Serie Gran Coupé.

Die zijn namelijk allemaal voorwielaangedreven en gellukig heeft de vernieuwde 2 Serie coupé heeft nog altijd achterwielaandrijving. Dat kunnen wij wel waarderen, net als alle andere liefhebbers. Dan willen jullie natuurlijk allemaal weten wat er zo nieuw is aan het model (G42). Nou, als je van kleurtje houdt hebben we goed nieuws voor je.

Je kan de vernieuwde 2 Serie bestellen in Fire Rot, een kleur die we ook al zagen voor de grotere middenklassers van de Beiers. Ook is Zandvoort Blau (van origine een M2-kleur) nu mogelijk voor de M240i.

Wat is er nieuw aan de vernieuwde 2 Serie coupé?

Volgens het persbericht van BMW is er sprake van een ‘gedetailleerd, aangepast ontwerp’, maar potjandorie wat is het lastig te zien wat er verder anders is. Bijzonder dat het M Sportpakket nu onderdeel van de standaarduitrusting is. Dat is bij de 8 Serie en Z4 ook het geval. Op zich vreemd: als McDonald’s het Big Mac-menu supersized, is dat toch gewoon het nieuwe Big Mac-menu?.

Het M Sportpakket bestaat uit andere wielen (nu minimaal 18 inch), sportstoelen, zwarte hemelbekleding en ///M-badges overal om je sportieve aspiraties te onderstrepen. Heel sneu: de M240i heeft nu een M-badge onder in de grille. Zelfs op de kermis in Veghel doen ze dat niet (meer) omdat het te fout is. Maar die ///M-badge onderin is dus origineel:

Verder zijn het heel subtiele aanpassingen. De omlijsting van de grille is nu chroom (mooi!) en de sideskirts zijn niet zwart, maar uitgevoerd in carrosseriekleur. De ‘diffusor’ is nu niet grijs, maar hoogglans zwart. Optioneel kun je het M Sport Pro-pakket aanvinken. Deze kun je herkennen alle zwarte details, rode remmen, achterspoiler en donker koplampen. Uiteraard heeft de auto op de foto’s dat.

Interieur

De grootste wijzigingen zijn te vinden als je er in zit. Je krijgt namelijk nu BMW OS 8,5, de laatste variant het infotainmentsysteem dat iedereen nog iDrive noemt (BMW ook overigens). Hiermee bedien je ALLES. Dus ook de climate control en stoel- en stuurwielverwarming. Ai, ai, ai. Dat is niet innovatief, maar een geldbesparende methode die normale handelingen in een auto lastiger maakt. Oh, mocht je denken dat de knoppen voor de ventilatieroosters nieuw zijn: dat klopt helemaal, ouwe kennert die je er bent!

L:et op: de vinger plus hand zijn NIET onderdeel van de stanaarduitrusting!

Ook zij er nieuwe configuratiemogelijkheden. Die waren relatief beperkt bij de Zweier, maar bij de vernieuwde 2 Serie Coupé zijn er nieuwe carrosseriekleuren en bekledingen. Speciaal voor @amghans is er nu ook keuze uit twee soorten houtinleg! Boomstronken in je dynamische coupé: leuk!

Welke motoren?

Tenslotte behandelen we de motoren van de vernieuwde BMW 2 Serie coupé. De BMW 218i Coupé is de instapper. Deze heeft een 2.0 viercilinder (B48B20) met 156 pk en sprint in 8,7 seconden naar de 100 km/u. De 220i Coupé heeft ook een 2.0 viercilinder (wederom de B48B20) en heeft 184 pk en accelereert in 7,5 seconden naar de 100. Een stapje hoger staat de BMW 230i Coupé, die in de basis dezelfde motor (drie keer raden hoe die heet) heeft, maar dan levert deze 245 pk en heeft 5,9 seconden nodig voor de standaardsprint. Voor Nederland is dat de leukste qua prijs-prestaties.

Maar de topper is de BMW M240i xDrive. deze heeft de befaamde B58B30 zes-in-lijn turbomotor onder de kap en levert 374 pk. Deze gaat in 4,3 seconeden naar de 100. Een actief sper is standaard op deze versie. Helaas is er (nog) gen M240i met enkel premium achterwielaandrijving.

Voorde veelrijders onder ons, is er ook nog de 220d met 190 pk. Deze gaat in 6,9 seconden naar de 100 km/u en haalt op zijn sloffen 1 op 20. Desondanks worden diesels extra zwaar belast, dus verwachten ze niet veel tegen te komen in Nederland. 1 op 20 is simpelweg te zuinig voor ons.