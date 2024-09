Kies maar, deze Ferrari uit 2009 of een nieuwe SF90

We weten het antwoord al, maar het is toch opvallend dat deze Ferrari zo duur wordt aangeboden.

In de Formule 1 lijkt Ferrari altijd net wel of net niet mee te vechten om de titel. De realiteit is in ieder geval dat Ferrari al sinds 2007 geen titel meer heeft gehaald. Oké, officieel 2008. Het was namelijk in 2007 dat Kimi Räikkönen namens Ferrari de winst pakte, maar in 2008, ondanks de titel van Lewis, pakte Ferrari wel het constructeurskampioenschap.

Scuderia Spider 16M

Ferrari koos ervoor om deze winst te vieren met een auto die eigenlijk al op de planning stond. De Ferrari 430 Scuderia uit 2007 kwam namelijk in 2008 als cabrio. Ferrari besloot om die 430 Scuderia Spider 16M te noemen, omdat de titel in 2008 de 16de constructeurstitel van Ferrari was. Het ding was uiterst exclusief: Ferrari bouwde er maar 499 van.

Te koop

Eén van die 499 exemplaren staat nu te koop. Het gaat om een zwarte Ferrari 430 Scuderia Spider 16M met zwarte velgen en een zwart interieur. Het enige wat contrast biedt is de gele remmen en de grijze streep. Tsja, het moet je ding zijn. Deze auto staat rood met de Italiaanse vlag als streep juist uitermate goed.

Aan de andere kant, het interieur van de Scuderia Spider 16M lekker basaal uitgevoerd past goed bij de auto. Veel carbon, veel stof, want als je luxe wil koop je maar lekker een normale F430. De besparingen zijn goed voor 100 kilogram trouwens, wat voor een leeggewicht van 1.340 kg zorgt. Dat lichte gewicht van de Scuderia werd bijgestaan door 510 pk uit de 4.3 liter grote V8.

Kopen

Een Ferrari is niet per definitie een investering, maar eentje om een mijlpaal te vieren als gelimiteerde editie kan natuurlijk veel geld opleveren. De Ferrari 430 Scuderia Spider 16M van vandaag heeft als kilometerstand ‘gloednieuw’. Dat verklaart wellicht waarom de verkopende partij uit Dubai omgerekend 622.000 euro wil zien voor de 16M. Da’s veel geld, daar koop je heden ten dage ook de 1.000 pk sterke SF90 voor.

Durf jij? De spec is wellicht wat behoudend, maar het kilometrage en hoe speciaal de auto is maken van de Ferrari 430 Scuderia Spider 16M wel een begeerlijke auto. Neem een kijkje op de website van F1rst Motors.

