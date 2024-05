Autoblog Spot van de Week: 2x Pagani Zonda

Een uniek beeld: niet één, maar twee Pagani Zonda’s in het wild!

Er staat inmiddels weer een Koenigsegg op Nederlands kenteken, maar nog steeds geen Pagani. Een Pagani blijft dus een van de meest bijzondere auto’s die je kunt tegenkomen als spotter. Als je er eentje wil spotten zul je echt de grens over moeten.

Een plek waar je wél een Pagani tegen kunt komen is Düsseldorf. Een Chinese verzamelaar heeft daar namelijk drie Pagani’s in een parkeergarage staan, die al eerder de revue zijn gepasseerd in deze rubriek.

Het lijkt er niet op dat deze auto’s veel kilometers maken, maar toch staan ze niet áltijd binnen. Dat bewijzen deze foto’s van @spotcrewda, die twee Pagani’s wist vast te leggen in de buitenlucht. Dat is natuurlijk een absolute droomcombo.

Het gaat om een Zonda F (de blauwe) en een Zonda S Roadster (de rode). Waar de oer-Zonda een 6,0 liter V12 had, kreeg de Zonda S een 7,3 liter V12. Deze levert 555 pk. Voor de Zonda F kreeg de V12 nog wat upgrades, met als resultaat 602 pk.

Er zijn ook nog wat uiterlijke verschillen tussen een Zonda S en een Zonda F, maar daar zie je in dit geval niet zoveel van terug. De auto’s hebben dezelfde neus en spiegels, omdat deze Zonda S de neus van een Zonda F heeft gekregen. Als je een echte Pagani-nerd bent kun je echter aan de tweedelige spoiler zien dat het een S is in plaats van een F.

Het is in ieder geval een uniek beeld om zomaar twee Pagani’s in het wild te zien, en dan ook nog eens redelijk dicht bij huis. De titel Spot van de Week gaat daarom dus naar @spotcrewda. Heb jij ook iets bijzonders gespot? Upload je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot de volgende keer in deze rubriek!

Bekijk alle foto’s van deze Pagani’s op Autoblog Spots!