EU sloopt de leukste Mazda MX-5

Even klagen over de EU, want de leukste Mazda MX-5 is niet meer.

Alle leuke dingen moeten kapot! Nee, ik ga hier geen populistisch stukje pennen. Toch zal er een groep zijn die de titel als dusdanig ervaart. Je kunt er echter niet omheen dat strenge emissienormen roet in het eten gooien voor sommige leuke auto’s.

Motor houden of motor weg

Door steeds strengere eisen gebeuren er nu twee dingen in autoland. Of autofabrikanten krijgen het met een paar aanpassingen voor elkaar om de motor weer jaren mee te laten gaan, of de motor verdwijnt in de prullenbak. BMW heeft bijvoorbeeld met de nieuwe M135 het topmodel kunnen behouden, maar de tweeliter turbomotor levert wel minder vermogen in vergelijking met zijn voorganger. Toch een beetje achteruitgang. In dit kader zeggen we dan: beter iets dan niets.

2.0 SkyActiv-G is niet meer

Want als je gaat shoppen voor een nieuwe Mazda MX-5 sta je voor een kale configurator. De leukste motor is namelijk verdwenen uit het gamma! Door de strenge emissie-eisen van Brussel voldoet de 2.0 SkyActiv-G met 184 pk niet aan de normen. Mazda heeft de atmosferische viercilinder noodgedwongen uit het gamma moeten halen.

De leukste Mazda MX-5..

Een nieuwe MX-5 samenstellen kan nu alleen met de 1.5 SkyActiv-G met 132 pk. Er zijn Miata-fans die zeggen dat dit de leukste motor is. Daar ben ik het sterk mee oneens. We leven niet meer in de jaren zeventig. Een bergpas beklimmen met dit vermogen voelt gewoon niet uitdagend. Gewoon toeren is natuurlijk prima te doen met de power, echter schreeuwt het capabele onderstel om meer.

Het is nog steeds leuk sturen, maar de ‘reward’ voelt onbevredigend als je bij het uitkomen van een bocht het gas intrapt en je voelt nauwelijks een kick. Het was reden voor mij om jaren geleden te kiezen voor een tweeliter MX-5. Dit blok werd eerst geleverd met 160 pk en kreeg met een update later 184 pk. Met een BBR-pakketje ga je zelfs over de 200 pk en is het helemaal feest, helaas is deze hardware tuning flink aan de prijs. Met een chipje bij een turbomotor bereik je veel meer pk-winst voor veel minder geld.

Maar goed, die leuke motor is nu dood. Je moet dus aan de 1.5 bij het configureren van een nieuwe Mazda MX-5. Met een vanafprijs van 43.290 euro is het überhaupt de vraag hoeveel mensen nog een gloednieuwe kopen. Dat is echt wel veel geld voor een 1.5 liter 132 pk waarbij je het al moeilijk krijgt naast een Swift Sport bij het stoplicht. Het aanbod (jong) gebruikte auto’s groeit gestaag, er is genoeg keuze voor iedereen. Lekker voor gebruikt gaan en filter op 184 pk. Graag gedaan.