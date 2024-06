MINI staat hoogste (!) importtarief te wachten

Het hoogste nieuwe importtarief van de EU (38,1%) dreigt voor het merk MINI.

Vorige week nam de Europese Commissie een draconische beslissing. Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan worden de importtarieven sterk verhoogd voor auto’s uit China.

Het importtarief is afhankelijk in hoeverre de EU een hekel aan je heeft. Heb je als merk vredelievend meegewerkt met de EU varieert het tarief van 17.4% tot 21%. Wie geen cooperatie heeft verleend wacht het hoogste importtarief van 38,1%. Opmerkelijk genoeg staat dit hoogste tarief de BMW Group te wachten, met het merk MINI, daarover bericht Reuters.

MINI importtarief

Europese merken produceren in China met maar één reden: pegels. Al jaren voldoen de Chinese autofabrieken aan hoge standaarden en is de kwaliteit dusdanig goed dat in Chinese geproduceerde auto’s ook hier in Europa verkocht worden. Het is een stuk voordeliger om in het Aziatische land te produceren en de vierwielers vervolgens op een boot naar Europa te zetten. Sommige eigenaren weten niet eens dat hun auto in China gemaakt is.

De Europese Commissie ziet natuurlijk liever dat auto’s voor de Europese markt ook op Europese bodem gebouwd worden. Door strenge importtarieven te hanteren valt het voordeel weg. Diverse Chinese merken worden geraakt door de maatregel, maar dus ook Europese autofabrikanten.

De volledig elektrische MINI (en de nieuwe Aceman) rolt in Zhangjiagang van de band. Ja, dat klinkt niet heel Europees hè. Zhangjiagang ligt in de provincie Jiangsu in het oosten van China.

De BMW Group produceert de elektrische MINI in een joint venture met Great Wall Motor. De joint venture was echter te laat met het invullen van een enquite vanuit de Europese Commissie. Daardoor moeten ze straks vermoedelijk op de blaren zitten met een importtarief van 38,1%.

De iX3, ook geproduceerd in China, ontspringt de dans van het hoogste tarief. Deze elektrische auto wordt geproduceerd door BMW Brilliance Automotive, wat weer een andere joint venture is. Deze joint venture was wel op tijd met de memo en krijgt het ‘voordeligere’ importtarief van 17,4%-21%.

Mochten er geen onderhandelingen vanuit de Chinese overheid komen en de importtarieven daadwerkelijk doorgaan is de nieuwe MINI Electric een dure grap. Zou je het tarief van 38,1% één op één doorrekenen naar dit model is de vanafprijs niet € 35.990 maar € 49.702. Auw, het laatste woord is hier nog niet over gezegd.