Hamilton verdenkt Mercedes van voortrekkerij Russell

Hamilton staat 1-7 achter in het kwalificatieduel met Russell. In een interview suggereert hij op passief agressieve wijze dat Mercedes voortrekkerij toepast om Russell het voordeel te geven.

Lewis Hamilton gaat na dit seizoen het team van Mercedes verlaten en de haarscheurtjes in de onderlinge relatie worden steeds duidelijker. Het team dat HAM naar zes van zijn zeven titels loodste, presteert al enkele jaren minder goed. De zevenvoudig kampioen heeft al twee jaar niet gewonnen. In de vorige twee jaar was hij echter nog zeer gewaagd aan zo niet beter dan teammaat Russell. Het kwalificatieduel eindigde zo in 2023 op 11-11 en Hamilton scoorde meer punten. Maar tot overmaat van ramp is dat plaatje dit jaar heel anders. Qua punten valt het nog mee (9 meer voor Russell) maar in het kwalificatieduel staat Hamilton inmiddels 1-7 achter.

Dit knaagt ernstig aan Hamilton, zo bleek gisteren in een interview na de kwalificatie met Sky Sports F1. Zoals te doen gebruikelijk, spreekt Hamilton dat echter nét niet letterlijk uit. Maar de goed verstaander, hoort duidelijk wat de beste man bedoelt. Het doet wat dat betreft een beetje denken aan bijvoorbeeld die keer dat Hamilton de FIA ‘vroeg’ of je niet je stuurtje terug moet schroeven op de auto als je uitvalt. Dat was nadat zijn concurrent Vettel dat een race eerder niet gedaan had. Goede peer Romain Grosjean identificeerde het direct als engnekkerij en ‘vroeg’ vervolgens of coureurs niet ten alle tijden hun gordels om moesten houden. Iets wat Hamilton na races regelmatig niet deed.

Deze keer zegt HAM dat hij ‘niet verwacht Russell dit jaar in de kwalificaties te verslaan’. Hij heeft het over het feit dat het team Russell dit weekend ook de enige nieuwe voorvleugel heeft gegeven. Maar suggereert vervolgens dat hij inmiddels verwacht dat hij in de kwalificatie zeker weet dat hij twee tienden verliest ten opzichte van de vrije trainingen. Om redenen die hem ‘niet duidelijk’ zijn. Als de reporter vraagt waarom HAM denkt het hele jaar RUS niet te kunnen bedreigen in de kwalificaties, haalt LH44 met een wrange glimlach zijn schouders op en zegt hij ‘we zullen zien’.

Het zou dus zomaar kunnen dat Hamilton op een Alonsoesque exit afstevent bij Mercedes. Eigenlijk wel zonde na een periode van zoveel belachelijk succes. Maar ja, iedereens favoriet Senna ging ook niet lekker weg bij McLaren in 1993. Hoort dit erbij als je een extreme veelwinnaar wil zijn. Of kan je ook gewoon goed zijn zonder een dergelijk ‘randje’?