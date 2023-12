Autoblog Spot van de Week: 3x Pagani Zonda

Zullen we deze Spot van de Week ook maar meteen uitroepen tot Spot van het Jaar…?

Het is al bijna 2024 en in dat jaar viert de Pagani Zonda zijn 25-jarig jubileum. Ondanks deze respectabele leeftijd is de Zonda nog steeds een van de meest imposante auto’s die je tegen kunt komen. Qua uitstraling doet de oer-Pagani niet onder voor de nieuwste hypercars.

De Pagani Zonda is dus een auto waar ieder spottershart sneller van gaat kloppen, maar @justawheelchairguy heeft helemaal de jackpot getroffen. Hij wist maar liefst drie (!) Zonda’s op een rij te spotten. En niet ergens ver weg in een oliestaat, maar ‘gewoon’ in Düsseldorf.

Het is natuurlijk geen toeval dat er drie Zonda’s naast elkaar geparkeerd staan. Deze auto’s zijn namelijk van dezelfde eigenaar, een zekere Mike Yin. Dat is een Chinese verzamelaar die in Düsseldorf resideert (of in ieder geval zijn auto’s).

De blauwe en de witte Zonda zijn beide een Zonda F. Dat betekent dat meneer Yin gewoon twee van de 25 exemplaren in zijn bezit heeft. Na de C12 en de S was de F (voor Fangio) de derde iteratie van de Zonda. In deze uitvoering levert de 7,3 liter V12 602 pk.

Hoe kun je de Zonda F herkennen als spotter? Nou, onder andere aan de koplampen. Die bestaan uit drie lampen, waar de vroege Zonda’s maar twee lampen hadden. Verder zijn de spiegels aan de voorschermen bevestigd in plaats van aan de A-stijlen. Daarnaast heeft de Zonda F een spoiler die uit één geheel bestaat, in plaats van twee losse delen.

De rode Zonda Roadster is dus ook een F? Nou eh… om het ingewikkeld te maken is dit een Zonda S, maar dan met het front van een Zonda F (inclusief de anders gepositioneerde spiegels). Het blijft dus lastig, Pagani’s herkennen.

De rode Zonda is dus de oudste van het stel. Deze versie heeft dan ook ietsje minder vermogen, namelijk 555 pk. Daar staat dan weer tegen over dat het dak open kan, zodat je het hemelse geluid van de V12 extra goed kunt horen. En wat is er nou mooier dan een Zonda Roadster door een tunnel jagen?

De Zonda F is misschien wel de fraaiste versie van de Zonda, maar helaas is het een uitstervend ras. Veel oudere Zonda’s worden namelijk omgebouwd naar 760’s, met grotere spoilers en meer vermogen. Sterker nog: dat gaat ook met deze blauwe en witte Zonda F gebeuren, zo heeft de eigenaar aangekondigd op zijn Instagram.

Nu is een Zonda 760 ook gaaf, maar het is toch jammer dat de oudere Zonda’s daardoor langzaam verdwijnen. Het maakt deze topspot van @justawheelchairguy alleen maar specialer, dat wel.

Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot de volgende keer in deze rubriek! Voor de winnaar hebben we een mooie Autoblog-pet of -muts naar keuze.

Alle foto’s van deze übercombo check je op Autoblog Spots!