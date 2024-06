Koenigsegg: ga niet rijden met je Jesko

Ok sorry, rijden met de Koenigsegg Jesko kan even niet.

Zwaar nieuws om op deze maandagochtend. Was jij ook van plan om lekker naar je werk te rijden in je Koenigsegg Jesko? Ja niet dus, want de Zweedse autofabrikant vraagt met klem op het hart of je de hypercar in de garage wil laten staan. Zucht, dan gaan we wel met de Carrera GT of zo.. oh wacht.

Afgelopen weekend moest een Spaanse eigenaar van zijn Koenigsegg Jesko Nür Edition toezien hoe zijn Zweedse hypercar in vlammen opging. Voor het automerk is het incident dusdanig serieus dat ze besloten hebben hard in te grijpen.

Leveringen van de Jesko zijn in volle gang, er staat er zelfs eentje op Nederlands kenteken. Koenigsegg vraagt klanten echter om tijdelijk niet te rijden met de auto. Dat zegt het merk in een email gericht aan klanten volgens Egg Registry.

Koenigsegg is een onderzoek gestart na het incident. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De Zweden willen eerst weten wat er precies aan de hand is en vervolgens kijken of dit een mogelijk issue is voor andere reeds geleverde Jesko’s. Het laatste wat het merk wil is fikkende Jesko’s op deze planeet, dus better safe than sorry. Door de auto in de garage te laten staan is er ook een minimale kans op een fik.

Het merk zou al 28 exemplaren van de hypercar hebben uitgeleverd. In totaal worden er 125 gebouwd. 14 exemplaren bevinden zich in het pre-afleveringproces en deze zijn dus bijna klaar om uitgeleverd te worden. Of leveringen ook vertragingen oplopen door het incident is niet bekend.

Helaas kan Koenigsegg geen uitzicht geven op een moment dat eigenaren wel weer met de Jesko kunnen rijden. Het uitgebrande exemplaar gaat terug naar de fabriek in Ängelholm, Zweden. Daar zullen engineers van Koenigsegg onderzoek doen naar de oorzaak van de fik.

Vervelend nieuws voor de Jesko-eigenaren die lang hebben moeten wachten op hun exemplaar. Net enkele miljoenen euro’s uitgegeven en met de zomer voor de deur is dit het nieuws dat je niet wil horen. Het incident zal ongetwijfeld een deuk opleveren in de reputatie van Koenigsegg. Foutje, moet kunnen baas.

Fotocredit van de Koenigsegg in kwestie: cargram.ch via instagram