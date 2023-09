Autoblog Spot van de Week: Bugatti Veyron World Record Edition

Of moeten we zeggen: de Bugatti Veyron Collecting Dust Edition?

De snelste auto ter wereld bouwen is eigenlijk een hele ondankbare taak. Je verricht als ingenieurs wonderen en waar wordt de auto vervolgens voor gebruikt? Om er stapvoets mee door Monaco te rijden. Of erger nog: de auto staat stof te happen in een parkeergarage.

Dat is het geval met deze Bugatti Veyron, die @harmengerritsen tegenkwam in een Monegaskische parkeergarage. De auto was daar zeker niet net binnen komen rijden, want het carbon is bedekt met een laag stof, met de namen van willekeurige voorbijgangers. Dit is dus geen exclusieve one-off met de handtekeningen van het team dat de auto ontwikkeld heeft, als je dat soms dacht.

Deze auto is niet zomaar een Veyron, maar een hele speciale. Natuurlijk, dat zijn ze allemaal, maar dit is de Super Sport World Record Edition. Met deze special edition vierde Bugatti het feit dat ze een recordsnelheid van 431,072 km/u per uur hadden bereikt.

De World Record Edition is te herkennen aan het naakte carbon in combinatie met de oranje accenten. Van deze auto zijn slechts 5 stuks gebouwd. Deze versie is ook een fractie sneller dan alle ‘normale’ Veyron Super Sports. De World Record Edition is namelijk niet begrensd op 415 km/u, waardoor je de volle potentie van de auto (431 km/u dus) kunt benutten.

Dat heeft de eigenaar van dit exemplaar duidelijk niet gedaan, in ieder geval niet recent. Desalniettemin is het bijzondere spot en pakt @harmengerritsen daarom de Spot van de Week. Hij krijgt als aandenken een Autoblog-pet of -muts naar keuze thuisgestuurd.

Ben je zelf ook iets bijzonders tegengekomen? Dan zien je foto’s graag verschijnen op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje!

Alle foto’s van deze Bugatti Veyron Super Sport World Record Edition check je op Autoblog Spots!