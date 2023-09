Max Verstappen ontwijkt alle gridstraffen in kwalificatie

Max Verstappen lag vanwege drie(!) incidenten onder de microscoop. Toch blijft het bij zeer milde straffen. Hoe zit dat?

De kwalificatie voor de GP van Singapore is niet het hoogtepunt van het jaar voor Red Bull. Ook Max Verstappen liet hier wat zeldzame steken vallen als je naar de rest van het jaar kijkt. En dan hebben we het niet alleen over de tegenvallende elfde plek op de grid. MV1 werd onderzocht vanwege maar liefst drie vergrijpen.

Onderzoek Max Verstappen kwalificatie

De drie vergrijpen zijn als volgt. De eerste was het onnodig lang wachten voor groen licht aan het einde van de pitstraat. De tweede was het hinderen van Logan Sargeant toen Sargeant sneller was. En de derde eigenlijk voor dezelfde situatie maar dan met Yuki Tsunoda. De hele rimram is opgelost met twee reprimandes voor Verstappen en een boete voor Red Bull van 5.000 euro. Hoe dan?

Pitstraat

De eerste reprimande is uitgedeeld aan Max Verstappen vanwege het niet vertrekken bij groen licht. Max had als verdediging dat hij 14 seconden wachtte om gaten te laten vallen tussen de andere coureurs. Doordat iedereen voor hem afremde in bocht vijf en degene achter hem 12 seconden achter liep, werd de marge teniet gedaan. Meer dan een reprimande werd het niet omdat de stewards niet vinden dat Max er een oneerlijk voordeel mee heeft verdiend. Het enige vervelende is voor de mensen die achter hem wachtten in de pits en omwille van de veiligheid hebben deze hem niet kunnen inhalen.

Sargeant

Bij het hinderen van Logan Sargeant was het verhaal dat de Amerikaanse coureur moeite moest doen om Verstappen voorbij te schieten. Verstappen gaf hierbij aan dat hij door meerdere coureurs van links en rechts werd ingehaald en dus vond dat midden op de baan blijven de beste optie was. Aan de rechterzijde was zo een groot genoeg gat om in te halen. Sargeant bevestigt dit: er was genoeg ruimte om Verstappen in te halen. De stewards waren het eens met deze verdediging en dus werd de zaak losgelaten.

Tsunoda

De derde situatie was ietsje benarder en moet even schrikken geweest zijn voor beide coureurs. Verstappen was namelijk aan de late kant om Tsunoda er langs te laten. De reden dat de Nederlander de Japanner zo laat zag is omdat het team hem niet op de hoogte had gesteld van de aanwezigheid van Tsunoda. Deze miscommunicatie is vergeleken met soortgelijke situaties uit het verleden en dus leek een reprimande hier het meest gepast. Wel is dus Red Bull een bedrag van 5.000 euro verschuldigd aan de FIA vanwege de ondermaatse communicatie.