Ecclestone betrokken bij straf Red Bull Racing

En daar is ‘ie dan opeens weer. Bernie Ecclestone is naar verluidt betrokken geweest bij de straf van Red Bull Racing.

Bernie Ecclestone is natuurlijk onlosmakelijk verbonden aan de Formule 1, ook al is de 92-jarige inmiddels al lang niet meer de eigenaar van de sport. Tevens is hij niet echt een graag geziene gast van Liberty Media. Althans niet zoals dat het geval was bij Vladimir Putin. Zodoende zien we de kleine grote man eigenlijk niet meer bij F1 races.

Af en toe komt er echter nog wel eens een quootje voorbij waarmee Bernie de aandacht weet te vangen. De geboren sjacheraar die steenrijk werd met het uitbaten van de koningsklasse van de autosport, baart anderzijds opzien door als 89-jarige nog een keer vader te worden of door weer eens aangeklaagd te worden voor financiële malversaties. Tsja, je moet wat doen om het leven een beetje interessant te houden natuurlijk.

Naar verluidt is Bernie onlangs echter weer meer dan voorheen betrokken geweest bij een belangrijke kwestie in de Formule 1. Namelijk bij het vaststellen van de strafmaat in de kwestie rondom het overtreden budgetcap door Red Bull Racing. Tsja, als je ‘niets’ vooraf hebt vastgelegd, dan moet je je ergens op baseren.

Dat de FIA uitkomt bij Ecclestone lijkt op het eerste gezicht wellicht raar. Maar als je weet dat de wereld een ons-kent-ons feestje is, is het eigenlijk logisch. FIA-baas Ben Sulayem is namelijk altijd door dik en dun gesteund door Bernie. Daarbij is Ecclestone ook een goede bekende van Christian Horner. Ecclestone zou als ‘speciaal adviseur’ hebben gefungeerd en zo een straf uitgestippeld hebben zoals hij vroeger (wurg)contracten voor races afdwong.

Saillant detail is dat Bernie zich eerder al had uitgesproken tegen ‘een echte draconische straf’ voor Red Bull. Of teams als Mercedes, McLaren en Ferrari dan ook zo blij zijn met de bemoeienis van Bernie E wagen we te betwijfelen. Maar goed, gedane zaken nemen geen keer en het precedent is nu geschapen…