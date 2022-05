Eigenaar crasht Ford GT van half miljoen na maand bezit

Een treurig verhaal voor de eigenaar van deze Ford GT, die zijn kersverse aankoop crasht middels een eenzijdig ongeval.

Tonnen neerleggen voor een exclusieve supercar. Dan ben je natuurlijk voorzichtig als je gaat rijden. Zeker in de eerste periode na aanschaf. En al helemaal als het een auto betreft die niet meer wordt gemaakt. Zoals de tweede generatie Ford GT uit de periode 2005-2006. Helaas sloeg het noodlot toe voor de eigenaar van deze Ford GT, het voertuig was gecrasht na een foutje met de koppeling.

De auto in kwestie werd een maand geleden geveild via een Barret-Jackson veiling. Meneer heeft 704.000 dollar neergelegd voor de Ford GT met een Gulf livery. Dat is omgerekend 670.000 euro. Ruim meer dan een half miljoen dus.

Lang genieten van de bijzondere Ford was er niet bij. De beste man had nog maar weinig ervaring met een handgeschakelde versnellingsbak. Dit laatst was dan ook de oorzaak van het eenzijdige ongeval.

Met het terugschakelen en oplaten komen van de koppeling verloor de 50-jarige man de macht over het stuur. De Ford GT crasht en komt tot stilstand op een stoep. Er is flinke schade aan de voorzijde van de auto.

De nachtmerrie van de eigenaar wordt nog groter. Het voertuig was nog niet geregistreerd en daardoor onverzekerd. Vermoedelijk door ongeduld ging de man toch een rondje rijden. Daardoor zal de GT-eigenaar zelf moeten dokken voor een eventuele reparatie.

Later bleek het rijbewijs van de man ook nog ongeldig te zijn. De politie heeft hem een waarschuwing gegeven voor het rijden van een onverzekerde en niet geregistreerde auto. Voor het rijden zonder geldig rijbewijs is wel een notitie gemaakt. De man verklaarde dat de gemeente administratieve fouten had gemaakt en dat zijn rijbewijs daardoor niet meer geldig was. (via Road & Track)

Fotocredit: John Peddle via Facebook