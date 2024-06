Wat klopt er niet aan deze BMW i4 occasion?

Deze BMW i4 occasion steekt anders in elkaar dan de meeste soortgenoten.

Wat onderscheidt een basale autokenner van een WillemE? Dat die laatste categorie aan het merk wielboutjes je kan vertellen dat je met een Lancer Evolution IX en niet een VIII te maken hebt, om het even gechargeerd te zeggen. Het zijn het soort feitjes wat het gevolg is van een levenslange fascinatie voor auto’s en je kennis erover. Daarbij hoort ook dat je kleine dingetjes net even iets toffer vindt bij de ene auto vergeleken met de andere. Zo heeft ondergetekende serieus wel eens gekeken naar Golf 6-deuren voor de Golf 5 omdat ik de deurgrepen aan de buitenkant mooier vind. Ja, echt.

BMW i4 occasion

De eerste eigenaar van deze BMW i4 occasion ging rigoureuzer te werk. Daarvoor moeten we het even hebben over het benzinebroertje van de BMW i4, de 4 Serie Gran Coupé (G26). En dat is nogal een eeneiige tweeling, helemaal in de topversies i4 M50 en M440i xDrive. De enige twee prominente verschillen zijn de zaken die overbodig zijn op een EV. Namelijk de grille, die is op de i4 dicht en op de 4 Serie open met een soort puntjespatroon. En de uitlaten, op de 4 Serie heb je daar grote trapeziumvormige sierstukken, bij de i4 is dit wat meer een geheel in de diffusor. Verder zijn de auto’s qua exterieur zo goed als krek eender.

Met die kennis zou je denken: hoezo noemen jullie dit een i4? Je ziet duidelijk de puntjesgrille en de uitlaten, dus dit is een M440i Gran Coupé, toch? Nou ja, daarom is deze i4 dus ietsje specialer dan de meeste soortgenoten. Dit is namelijk een i4 M50 die door BMW-dealer Van Hooff is omgebouwd naar een M440i.

Geluid

Nou is dat dus niet zo moeilijk, want het ging al om een vrij goed uitgevoerde BMW i4 en dat wordt een 4 Serie door simpelweg het wisselen van de bumpers. En toch zullen de echte kenners vrij snel weten of het een i4 of M440i is als hij gas geeft. Want de toon van een B58 zes-in-lijn moet je nog wel kunnen horen ten opzichte van complete stilte. Nou heeft de vorige eigenaar er geen B58 in gelepeld, maar een geluidsmodule van Maxhaust die via de app te bedienen is geïnstalleerd. Waarmee de BMW motorgeluid emuleert, zo hard of prominent als je zelf wil. Een beetje als de Ioniq 5 N, lijkt ons.

Kopen

Je zou het bijna vergeten, maar naast de bizarre ombouw gaat het om een prima uitgevoerde BMW i4 occasion. Een M50 dus, met 544 pk. Opties als een carbon pakket, schuifdak en 20 inch M-velgen krijg je er gewoon bij, dus los van de 440i-looks best een fijne uitvoering. Dravitgrijze lak helpt ook, deze min of meer opvolger van Champagne Quartz combineert grijs met een soort gouden gloed.

Kopen? Dat gaat je nog best een duit kosten, namelijk 77.990 euro. Op een nieuwprijs van boven de 90.000 euro met de ombouw die volgens de verkoper zo’n 15.000 euro hebben gekost. Voor de restwaarde maakt dat naar ons idee niet zo veel uit, want je moet wel echt een doorgesnoven benzinehoofd zijn wil je het unieke van een i4 die eruit ziet als een 440i kunnen waarderen. Kopen kan zoals altijd op Marktplaats.