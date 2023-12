Autoblog Spot van de Week: LaFerrari

Waarom zou je een rode LaFerrari bestellen als je ‘m ook zó kunt uitvoeren?

De introductie van de LaFerrari is alweer 10 jaar geleden, maar de auto ziet er nog steeds uit alsof ‘ie gisteren onthuld is. Qua technologie is de LaFerrari ook nog helemaal up-to-date, met zijn hybride aandrijflijn. Er wordt inmiddels een opvolger klaargestoomd, maar die staat alvast 0-1 achter. Die auto krijgt namelijk geen V12.

Als je een LaFerrari tegenkomt als spotter heb je sowieso bingo, want je spot een hypercar waar er maar 710 van gemaakt zijn. Maar het wordt helemaal bijzonder als het een niet-rode LaFerrari betreft. Dat is zelfs in Monaco bijzonder, waar @spotcrewda dit heerlijk uitgevoerde exemplaar tegenkwam.

Deze Zwitserse LaFerrari is uitgevoerd in Blu Elettrico, een kleur die je überhaupt niet vaak ziet op een Ferrari. Naar verluidt zijn er maar drie LaFerrari’s uitgevoerd in Blu Elettrico. Begin dit jaar werd er eentje geveild in Arizona voor ruim 4 miljoen dollar.

We bestempelden dit toen als de fraaiste LaFerrari ter wereld, maar misschien moeten we dat wel bijstellen. Dit exemplaar is namelijk nog gaver, met dank aan de velgen. In plaats van de standaard vijfspaaks velgen heeft deze LaFerrari de prachtige tienspaaks velgen van de FXX K.

Deze LaFerrari heeft ook nog een bijzonder interieur, wat uitgevoerd is in Arancio Hermes. Al met al kunnen we spreken van een zeer fraai – en waarschijnlijk ook uniek – exemplaar. @spotcrewda heeft hiermee dus een topspot te pakken. En de Autoblog Spot van de Week.

Ben je zelf ook iets bijzonders tegengekomen? Dan zien je foto’s graag verschijnen op Autoblog Spots en wie weet lichten we volgende week jouw spot uit in deze rubriek. Daarnaast krijg je een mooie Autoblog-pet of -muts (wel zo prettig met dit weer) als aandenken.

