Autoblog Spot van de Week: Ferrari F40

Naar verluidt is dit niet zomaar een Ferrari F40, maar de voormalige auto van ene M. Schumacher.

De Ferrari F40 is inmiddels alweer 36 jaar oud, maar het blijft een hele imposante verschijning. Zelfs in Monaco kun je nog de show stelen met een F40, laat staan in Nederweert. Dat is waar de Spot van de Week deze keer vandaan komt.

Een Ferrari F40 is altijd bijzonder, maar deze is nog wat extra bijzonder. Niet vanwege de kleur (hij is net als alle originele F40’s gewoon rood), maar vanwege de voormalige eigenaar. Deze F40 is naar verluidt namelijk van niemand minder dan Michael Schumacher geweest.

Als Formule 1-coureurs een ‘auto van de zaak’ krijgen is dat meestal een actuele auto, maar Schumacher schijnt dus ook een F40 gekregen te hebben. Dit zou een cadeautje geweest zijn van Luca Di Montezemolo naar aanleiding van een van Schumachers wereldtitels.

Schumacher is zeker niet de enige F1-coureur die een F40 had, want ook onder meer Alain Prost, Nigel Mansell, Gerhard Berger, Jean Alesi, Jacky Ickx, Stirling Moss en Sebastian Vettel hebben of hadden er eentje. In een aantal gevallen was het een auto van de zaak, maar veel coureurs hebben ‘m ook gewoon zelf gekocht. Dat zegt natuurlijk wel iets.

Deze Ferrari F40 staat nu dus op Nederlands kenteken (sinds 2014) en werd door @dutchstylez gespot in zijn eigen woonplaats: het Limburgse Nederweert. Als je zoiets spot in je eigen stadje is dat natuurlijk alleen maar extra gaaf. Als extra aandenken krijgt hij ook nog een Autoblog-pet of -muts thuisgestuurd, omdat hij hiermee de Spot van de Week wint.

Ben je zelf ook iets bijzonders tegengekomen? Dan zien je foto’s graag verschijnen op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje!

Alle foto’s van deze Ferrari F40 check je op Autoblog Spots!