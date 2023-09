Autoblog Spot van de Week: Ferrari Daytona SP3

Ook in het wit is de Ferrari Daytona SP3 een imposante verschijning.

De wegen van Ferrari zijn soms ondoorgrondelijk. Wie had gedacht dat ze jaren nadat de LaFerrari uit productie is gegaan nog met een nieuwe variant zouden komen? En dan zónder het hybride gedeelte? Toch kwamen ze in 2021 met de Daytona SP3 op de proppen.

De Daytona een LaFerrari met een ander koetswerk noemen is misschien wat te kort door de bocht, maar de auto staat in ieder geval op het platform van de LaFerrari. De proporties lijken ook op die van de LaFerrari, maar toch zul je de twee niet snel door elkaar halen. De Daytona SP3 heeft een compleet ander design, geïnspireerd op de 330 P4.

De Daytona heeft meer te bieden dan alleen een bijzonder design: de auto wordt aangedreven door de krachtigste atmosferische V12 die ooit in een straatlegale Ferrari heeft gelegen. Deze is goed voor 840 pk, nog eens 40 pk meer dan de V12 in de LaFerrari. Die had echter nog 163 elektrische pk’s, wat de Daytona dan weer niet heeft. Ga je die missen? Waarschijnlijk niet.

Wat de Daytona SP3 extra bijzonder maakt is het feit dat het waarschijnlijk de laatste der Mohikanen is. De verwachting is namelijk dat de opvolger van de LaFerrari geen V12 meer krijgt, maar een V6. Dat zou dus betekenen dat deze Daytona de laatste Ferrari met een V12 middenmotor is.

Het witte exemplaar wat je hier op de foto’s ziet werd gespot door @mats_bulters in Maranello. Toegeven, dat is de minst bijzondere plek om deze auto tegen te komen, maar alsnog is het een gave spot.

Des te meer vanwege de uitvoering: dit exemplaar is niet rood, maar wit met gele striping. Dit is voor zover wij weten geen historische livery, dus het is waarschijnlijk puur gebaseerd op de smaak van de eigenaar. Hij mag zich een van de 599 gelukkigen noemen die deze auto in ontvangst mogen nemen.

De Spot van de Week staat deze keer dus op naam van @mats_bulters, die daarom een mooie en tevens exclusieve Autoblog-pet of -muts krijgt thuisgestuurd. Ben je zelf ook iets bijzonders tegengekomen? Dan zien je foto’s graag verschijnen op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje!