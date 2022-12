Dit is de tofste Mercedes CLA45 ooit gemaakt

Het is niet zo moeilijk, dit is de tofste Mercedes CLA45 die we tot nu toe tegenkwamen.

Op papier is de Mercedes-AMG CLA 45S een heel erg toffe auto. Niet al te groot, lekker premium en heel erg rap. Er is wel een nadeel: heel ruim en praktisch zijn ze niet. Ook wordt al vrij snel fout als je ‘m een beetje gaat aanpassen.

Nu is dat altijd smaakgevoelig, maar in veel gevallen gaat het hard de verkeerde kant op. Maar niet vandaag! Het onderwerp van vandaag is de tofste CLA45 ooit gemaakt. De auto komt van de firma Väth, een bedrijf dat al 45 jaar kwalitatief topspul maakt voor Mercedessen. Ze hebben gekozen voor een Shooting Brake, die iets handiger en minder fout volk aantrekt dan de sedan.

En in dit geval hebben ze een paar modificaties gedaan voor de CLA45S die echt allemaal goed uit lijken te pakken. Ze zijn bij Väth ook niet over de top gegaan, maar ze hebben ze keurig ingehouden met enkele effectieve upgrades die de auto naar een hoger plan tillen.

Motor tofste Mercedes CLA45

Laten we beginnen met de motor. Er is een downpipe plus ECU-aanpassing, of zoals ze zelf zeggen: Vaeth Software-optimierung. Ook is er een sportuitlaat die moet zorgen voor een aangename doch niet overdreven brom. Het resultaat is behoorlijk, maar niet krankzinnig. Het vermogen stijgt van 421 pk naar 490 pk. Het koppel gaat omhoog van 500 Nm naar 620 Nm. Dat zijn flinke cijfers voor een 2.0 benzinemotor. Vergeet niet dat deze motor in de C63 AMG al standaard 476 pk levert.

De 0-100 km/u-sprint van de tofste Mercedes CLA45 duurt volgens Väth minder dan 5 seconden. De topsnelheid vermelden ze niet, maar reken maar dat je die 300 km/u met gemak haalt. Väth is een kwaliteitstuner, die maken auto’s niet alleen sneller, die zorgen dat ze het surplus aan vermogen en dus de hogere snelheden aankunnen.

Betere wegligging

Zo is er een schroefset gemonteerd voor een betere wegligging. Het mooie is, ze zijn niet te ver gegaan, de verlaging bedraagt in dit geval slechts 20 millimeter. Een goede schroefset die niet helemaal op zijn laagst staat rijdt zo veel beter dan de standaard veren en dempers. De duurste upgrade is niet het onderstel, maar dat zijn de remmen. Er is een Väth-Sportbremse-kit (lekker taaltje man, dat Duits) met zes zuigers en schijven van 390 mm. Flinke pannenkoeken op de tofste Mercedes CLA45, dus.

De velgen zijn ook van Väth. Het zijn enorme jetsers met een diamater van 20 inch een een breedte van 9,5 inch. De banden zijn 265/30 20. De oplettende lezer zal het zijn opgevallen dat zowel de banden als de velgen exact even groot zijn als die onder de duurtest Audi A6 uit de Autoblog Garage!

Alle onderdelen zijn uiteraard niet goedkoop, maar gelukkig wel te verkrijgen bij Väth. Uiteraard kun je ook ‘cherrypicken’. Dus als je alleen de wielen en de chip wenst, dan mag dat ook uiteraard. Maar eigenlijk moet je gewoon alle onderdelen bestellen om de tofste Mercedes CLA45 te hebben.

