Autoblog Spot van de Week: Lamborghini Countach LPI 800-4

Na de Bentley Bacalar hebben we nu wederom een Spot van de Week uit het altijd gezellige Limburg.

De één vind het een geslaagde herinterpretatie van een icoon, de ander vind het een uitmelkmodel dat de naam Countach niet waardig is. Feit is in ieder geval dat de nieuwe Lamborghini Countach LPi 800-4 de tongen losmaakt.

De onthulling is alweer een jaar geleden, en inmiddels beginnen de eerste exemplaren aan klanten geleverd te worden. Dat betekent dat we de auto ook in andere kleuren dan wit te zien krijgen. Kleuren waarin het ontwerp eigenlijk een stuk beter tot zijn recht komt.

Op Autoblog Spots verscheen eerder al een chique bronskleurige Countach. Nu krijgen we wederom een smaakvol exemplaar te zien, uitgevoerd in groen. En dan bedoelen we dus niet gifgroen, zoals we vaak zien op Lambo’s, maar donkergroen.

Dit exemplaar is gewoon gespot in het wild, in Maastricht om precies te zijn. De auto lijkt wat asociaal geparkeerd te zijn, maar dat was om de eigenaar zijn nieuwe aanwinst even kwam showen bij het bedrijf in kwestie.

De auto is voorzien van Belgische platen. Nadat de allereerste Countach naar Nederland kwam, staat er nu dus ook eentje op kenteken bij onze zuiderburen. Veel meer dan dit zullen er waarschijnlijk ook niet naar de Benelux komen, want in totaal worden er maar 112 gebouwd.

We kunnen daarom gerust spreken van een topspot, die we daarom uitroepen tot Spot van de Week. Uploader @eddyrobena krijgt een officiële Autoblog-pet thuisgestuurd en de spot wordt een week lang uitgelicht op de frontpage.

Wil je dat jouw spot volgende week in het zonnetje wordt gezet? Upload dan vooral je foto’s op Autoblog Spots!