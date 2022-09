Mansory Urus voor € 786.940 ’te koop’ op Marktplaats

Ja, een Mansory Urus voor extreem geld. Zou jij dat achterlaten in Papendrecht?

We krijgen elke week een aantal persberichten binnen over zwaar getunede crossovers. Nee, deze behandelen we niet altijd. Simpelweg omdat het er te veel zijn en dat de grappen over voetballers, drugsdealers en Nederrappers een baard krijgen.

Want af en te vroegen we ons écht af: wie is er zo gek om dit kopen? Voor vandaag hebben we er weer eentje voor. Het betreft een Mansory Venatus. Dat is een Lamborghini Urus die door Mansory onder handen is genomen. Er is een heftige bodykit met spoilers, diffusers, carbon motorkap en nog een hoop frutsels.

Mansory Urus voor bijna 8 ton!

De motor van de Lamborghini is onder genomen en levert nu 1.001 pk. Meer dan voldoende, dus. Het gele exemplaar komt uit 2022 en heeft in al die weken slechts 10 kilometer gereden. Nog helemaal nieuw dus. Dat is op zich al vreemd. Die auto’s van tuners die je voorbij ziet komen, zijn in veel gevallen al verkocht. Om een auto van een paar ton te kopen en deze voor een ton te verbouwen en dan maar zien of ‘ie verkocht wordt is wel een groot risico voor een veredelaar.

Nee, wat ons heel erg verbaasd aan deze Mansory Urus, is de extreem hoge vraagprijs. De verkopende partij wil er echt heel erg graag 786.940 euro voor hebben. Een Urus kost tegenwoordig in Nederland iets meer dan 3 ton. Geen 7. En ook al rekenen ze alle tuning aan je door, zóveel kost het echt niet. 1.001 pk klinkt veel, maar met hybride turbo’s, grotere intercoolers, brandstofpomp, sportuitlaat en nog wat mods is dat op zich niet heel moeilijk. Vergeet niet dat ‘ie standaard al 650 pk heeft.

Eh, Papendrecht?

Maar stel, het kost een ton. Het zal wel voor de helft kunnen, maar stel. Dan zit je op vier ton. Doe je er een ton bij voor die bodykit. Dan zit je op vijf ton. Man, je je rondt het af naar boven naar 6 ton voor wat opties en kosten rijklaar maken. Waar komt dan die laatste 186.940 euro vandaan? Het interieur is gewoon standaard…

Je mag het bedrag echter overmaken en dan krijg je deze Mansory Urus. Wellicht moet het bedrijf de auto eerst zelf kopen, want aan de wanden te zien op de foto’s staat de auto nog bij een dealer van luxe auto’s in Duitsland: Hollmann.

Een snelle blik leert ons anders dat Hollmann dus niet in Duitslagt ligt, maar in Nederland. Want volgens Nederland Mobiel staan al deze auto’s niet in een paleis in Stuhr, maar in een loods in good old Papendrecht! De ‘advertentie’ kun je hier bekijken!

Het mysterie ontrafelen mag uiteraard in de commentsectie!