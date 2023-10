Autoblog Spot van de Week: Maserati Merak SS

De Spot van de Week is deze week een Maserati met een V6 middenmotor, en het is níet de MC20.

Naar de Königsallee in Düsseldorf ga je niet alleen om te shoppen, het gaat ook om zien en gezien worden met je auto. Dat trekt dus een bepaald type eigenaar aan met een bepaald type auto. Toch kun je ook een hele stijlvolle auto spotten op de Königsallee, zo blijkt.

@spotcrewda wist namelijk een prachtige Maserati uit de jaren ’70 te spotten. Bij een middenmotor Maserati uit die tijd is het altijd de vraag: is het een Bora of een Merak? In dit geval gaat het om een Merak. Die kun je het makkelijkst herkennen aan het ontbreken van ruiten achter de B-stijl.

Waar de Bora een V8 had, heeft de Merak een 3,0 liter V6. Daarmee is het eigenlijk een voorloper van de MC20, die immers ook een V6 middenmotor heeft. Het blok van de Merak is een grotere versie van de 2,7 liter V6 die in de Citroën SM te vinden was. De Merak was namelijk ontwikkeld gedurende de (relatief korte) periode dat Maserati in handen was van Citroën.

De auto die we hier op de foto’s zien is geen gewone Merak, maar een Merak SS. Dit was de lichtere en snellere versie die je kunt herkennen aan de luchtinlaat op de neus. De Merak SS is 50 kg lichter en beschikt over 220 pk in plaats van 190 pk.

Als je het profiel van de auto bekijkt zou je het niet verwachten, maar de Merak beschikt over maar liefst vier zitplaatsen (in tegenstelling tot de Bora). Dit werd mogelijk gemaakt door de kleinere motor. Uiteraard stelt de tweede zitrij niet zoveel voor: hier kun je alleen kleuters en dwergen kwijt. En die moeten dan geen claustrofobie hebben.

Van de Merak SS zijn er in totaal 1.000 gebouwd dus het is altijd al een vrij zeldzame verschijning geweest. Met het verstrijken van de jaren is de kans om er eentje tegen te komen alleen maar afgenomen. Vandaar dat we deze spot van @spotcrewda deze week in het zonnetje zetten.

