Tijd heeft sinds jaren ’80 stilgestaan bij deze Ford dealer

Deze modellen in een Ford-dealer, zoals de Sierra, Orion, Escort, Fiesta waren bedoeld voor de verkoop. Zo ver is het sinds hun nieuwstaat nog niet gekomen.

Ford heeft, zeker in het Verenigd Koninkrijk maar ook in Nederland, al jaren de reputatie van ‘gewoon, auto’s’. Niet te moeilijk doen, degelijk, goed geprijsd en met leuke versies aan de top. Tuurlijk kent Ford ook hun legendes, denk maar aan de Escort of Sierra Cosworth, maar die auto’s waren in de basis redelijk basale, doodnormale auto’s.

Ford dealer

Een terugblik naar de tijd van de Escorts en eerste Sierras vinden we in een bijzonder verhaal van een Ford-dealer in Duitsland. De dealer nabij Ingolstadt was tot en met de jaren ’80 gewoon wat je verwacht van een toen nog West-Duitse dealer. Een kleine showroom met een aantal van de toen gloednieuwe modellen in het zicht: Sierra, Fiesta, Escort, Orion. Voor de kuikens onder ons: dat waren de toenmalige Kuga, Puma, Focus en Focus sedan, zeg maar. Normaliter wordt alles uit de showroom verkocht en wanneer de opvolgers van de auto’s in kwestie de markt bereiken, staan die in de showroom.

Monument

Deze Ford-dealer, ooit een zeer bekende dealer met een voorraad van meer dan 300 auto’s, kende een ander lot. In 1994 overleed de eigenaar en in 1995 besloot de familie de boel te verkopen. Een groot deel van de auto’s wist nog verkocht te worden, maar deze ‘kliekjes’ (ja, zo voelden deze toen tien jaar oude auto’s nog in 1995) bleven over. Deze onverkochte auto’s werden toen naar de showroom verhuisd en de dealer sloot en werd een soort monument voor de eigenaar. Echt een stukje geschiedenis ter ere van de Ford-dealer.

Verlaten

De weduwe van de eigenaar van de Ford-dealer nam het monument zeer serieus. De auto’s en de showroom werden schoongemaakt en bezoekers mochten zelfs naar binnen. Die verantwoordelijkheid konden mensen niet serieus nemen, want onderdelen werden gestolen. Er zijn ook inderdaad missende wieldoppen en rallylampen te zien op de Escorts en Fiesta’s. De weduwe besloot daardoor om visite te weren en zelf de boel te onderhouden, maar dan alleen voor bezoekers om ervan te genieten van een afstandje met glas ervoor. We hebben het inmiddels over dertig jaar nadat de dealer voorgoed zijn deuren sloot en deze dertig jaar oude auto’s staan inmiddels al jaren stil met alleen afleverkilometers op de teller.

Voorgoed verlaten?

Nu is echter ook al een paar jaar het moment aangebroken dat de weduwe niet meer voor de auto’s en het gebouw zorgt of kan zorgen, want zij is naar een tehuis gebracht. Vanaf nu lijken de Fords dus echt voor eeuwig een soort verlaten status tegemoet te gaan. De reden dat zo’n 30 jaar na dato dit weer een relevant verhaal is, is vanwege een video van Auto Retro.

Video

Auto Retro is een nieuw YouTube-kanaal uit het Verenigd Koninkrijk dat lucht kreeg van deze dealer. Op basis van info op Google Maps en Streetview besloten zij naar Ingolstadt af te reizen en deze video te maken. Alle info die wij in dit artikel hebben kunnen zetten komt dan ook van feedback die Auto Retro na plaatsing heeft gekregen. Het doet geen afbreuk aan wat ze hebben kunnen filmen en de realiteit is dat dit groepje Fords inderdaad in nieuwstaat verkeert, dertig jaar nadat deze auto’s een hardwerkend Duits gezin van vervoer hadden kunnen voorzien.