Red Bull: “Reporter praat uit ander lichaamsdeel dan mond”

Bij Red Bull is men andermaal niet helemaal blij met de uitlatingen van F1 reporter Ted Kravitz.

En jawel, er is weer wat wrevel in de Formule 1 paddock. Zoals bekend is de Britse media niet per se op de hand van Red Bull Racing, het team van onze held Max. De eilandnatie heeft altijd al een belangrijke rol gespeeld in de koningsklasse en doet dat ook nu nog. Zeven van de tien teams hebben hun basis in het Verenigd Koninkrijk en (dus) werkt er een groot contingent Britten in de sport. Ook aan de kant van de verslaggeving.

In het verleden is al wel eens vaker aangestipt dat de Britse media daarom een machtige positie heeft in de sport. Fernando Alonso voelde het naar eigen zeggen bijvoorbeeld toen hij met Hamilton streed bij McLaren. De media schrijft graag Britten de sport in en support hen ook als het goed gaat. Op zich heel logisch. Wij zijn ook blij als er weer een Nederlander meedoet laat staan wint.

Toen Hamilton in strijd gewikkeld was met Verstappen om de titel, zorgde dat ook voor wat wrijving tussen Red Bull en sommige leden van de Britse pers. Red Bull is in theorie een Oostenrijks team, maar heeft de echte thuisbasis al sinds jaar en dag in Milton Keynes staan. Het team komt voort uit Jaaaaaaaaguar en is dus net zo Brits als euhm, Alpine enzo. Toch kan/kon het relatief gezien niet rekenen op veel steun vanuit het VK noch van de Britse pers. Die had toch liever Hamilton zien winnen.

Iets wat overigens ook terug te zien is in de merchandise-verkoop van het team. Als je je nog afvroeg waarom Perez zoveel geduld krijgt: 65 procent van de merchandise verkoop voltrekt zich in Mexico. Vermoedelijk de rest grotendeels in Nederland, gezien het aantal mannen (en vrouwen) van een bepaalde leeftijd die in een Max-shirtje rondlopen.

Ted Kravitz, de ietwat pedante verslaggever van Sky Sports F1 en voorheen de BBC zat zeker in kamp Hamilton. Later ‘hintte’ hij nog vaak naar de titelstrijd in 2021. Onder andere door vorig jaar te suggereren dat ‘Verstappen nooit normaal een titel kon winnen’ toen Verstappen kampioen werd in Japan en dat hoorde in de cooldown room. Red Bull en Max lieten zich kennen/hadden er genoeg van en besloot even niet meer met Ted te praten.

Dat is inmiddels alweer uitgepraat, maar bij velen geldt dat dingen nooit echt uitgepraat zijn. Gisteren suggereerde Ted Kravitz dat Max Verstappen een probleem aan zijn auto had. Een redelijk onschuldige opmerking zou je zeggen. Maar toen Christian Horner ermee geconfronteerd, reageerde hij gebeten:

Ted’s always talking… usually not out of his mouth Christian Horner, suggereert dat Ted Kravitz uit een ander uiteinde praat

Waarvan akte. Praten wij van autoblog wel altijd uit onze monden? Laat het weten, in de comments!