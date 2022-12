Tesla aandeelhouder wil Elon Musk weghebben

Maar Tesla is toch Elon Musk? Toch wil deze enorm belangirjke Tesla aandeelhouder het Zuid-Afrikaanse oppermens weghebben.

Het is een van de meest veelbesproken mensen op dit moment. We hebben het dan natuurlijk over niemand minder dan de Zuid-Afrikaan Elon Musk. Het verschil tussen een gek en een genie is de mate van succes en als je kijkt naar het succes van alle projecten van Elon Musk, dan kun je niet anders concluderen dat het een genie is. Maar ja, dat vonden we van Kanye West ook (Kanye vond dat zelf ook trouwens) en die is behoorlijk ontspoord. Is dat nu ook met Elon Musk aan de gang?

Hij is namelijk weer geregeld in het nieuws geweest. In de meeste gevallen gaat het om Twitter. De complete wereld mag vergaan, maar op Twitter mag alles gezegd worden. Althans, je mag alles zeggen tenzij het over Elon Musk zelf gaat, dan vindt Elon Musk het niet meer leuk.

Elon minder bezig met Tesla tegenwoordig

Hij is minder in het nieuws met Tesla en dat komt voornamelijk omdat hij zich daar minder mee bezig houdt, aldus een groot aandeelhouder van Tesla: Leo Koguan. Zeer gewaardeerd collega @jaapiyo schreef vorige week over de beste man, die toen ook al pislink was op de Muskias. Nu gaat Leo een stapje verder.

Deze week verkocht Musk voor 22 miljoen dollar aan Tesla-aandelen. Ondanks dat hij aangegeven had niet zoveel aandelen te gaan dumpen op de markt, deed hij het toch. Voor Leo Koguan is de maat een beetje vol. Leo is niet de minste, hij is namelijk de derde grootste aandeelhouder van Tesla. Hij heeft 22.700.000 aandelen in TSLA, ongeveer goed voor 3,6 miljard dollar. Hij heeft dus meer gei2nvesteerd in Tesla dan Elon zelf! Musk heeft weliswaar nog altijd meer aandelen, maar dat komt omdat Musk veel eerder was ingestapt. Dankzij die gekke strapatsen van Musk is Leo Koguan natuurlijk bang dat die dollars verdampen.

Tesla aandeelhouder wil Musk weghebben

Het wordt Leo Koguan allemaal te veel en dus komen de noodgrepen. Nu is men op Twitter sowieso veel te emotioneel, maar Koguan laat zich niet kennen. Hij vindt namelijk dat Musk moet opstappen. Of beter gezegd, volgens Koguan is Tesla nu een bedrijf zonder CEO en een bedrijf als Tesla verdient een CEO.

Elon Musk maakt zich de laatste tijd sowieso niet heel erg populair bij zijn eigen investeerders. Het is namelijk niet de eerste keer dat Elon dit jaar een enorme hoeveelheid aandelen dumpt voor cash. Volgens speculaties komt dat omdat Elon Musk – ondanks dat hij extreem rijk is – toch nog best wat moeite had om de aanschaf van Twitter te kunnen bekostigen.

Via: Inside EVs

