Autoblog Spot van de Week: Bentley Bacalar

De Spot van de Week? Jazeker, we lanceren bij deze een nieuwe rubriek. We beginnen meteen goed, met een überzeldzame Bentley Bacalar.

Als je Autoblog een klein beetje volgt ben je waarschijnlijk bekend met de Foto van de Maand. Als sinds 2011 lichten we in deze maandelijkse rubriek de fraaiste autofoto’s uit die worden geüpload op Autoblog Spots (en voorheen Autojunk). Dat blijven we ook zeker doen, maar daarnaast hebben we nu iets nieuws.

We kregen heel af en toe wel eens klachten dat er bij de Foto van de Maand te weinig auto’s voorbijkomen die in het wild zijn gespot. Dat heeft een reden: een geplande fotoshoot levert vaak mooiere foto’s op. En daar gaat het uiteindelijk om bij de Foto van de Maand.

Maar we zijn de beroerdste niet: om de beste spots meer aandacht te geven lanceren we nu de Autoblog Spot van de Week. Daarin gaat het niet in de eerste plaats om de beste foto’s, maar om de beste spots. De meest zeldzame en opmerkelijke auto’s dus.

Opmerkelijke spots lichten we al doorlopend uit op de frontpage, maar sommige spots verdienen nog wat extra aandacht. De beste spot van de week lichten we daarom iedere zondag uit in een artikel. Bovendien krijgt de spotter in kwestie een exclusieve Autoblog-pet thuisgestuurd.

We trappen deze week meteen af met de allereerste Autoblog Spot van de Week. In de hoofdrol een heuse Bentley Bacalar, gespot door @patrickcoerver. Dit is een regelrechte topspot, want de Bacalar is gelimiteerd tot 12 stuks, waarvan een deel nog gebouwd moet worden. Veel exclusiever dan dit wordt het niet.

Patrick kwam deze auto gewoon tegen in Nederland, ergens op de snelweg in Limburg. Zonder kenteken nota bene, wat natuurlijk uiterst illegaal is. Maar dat maakt de spot alleen maar beter.

De Bacalar is uiteraard gebaseerd op de Continental GTC, maar heeft een compleet nieuw koetswerk. Alleen de deurgrepen zijn overgenomen van de reguliere Continental. De W12 is niet gewijzigd. De specificaties (659 pk en 900 Nm koppel) zijn gelijk aan die van de Continental GT Speed, maar dat is niks om je voor te schamen.

Aan exclusiviteit hangt een prijskaartje, dus deze Bentley Bacalar kost een slordige €1,7 miljoen, exclusief belastingen. De auto schijnt van een Nederlandse eigenaar zijn, maar staat vooralsnog niet op gele platen. Wie weet gaat dat nog gebeuren. Misschien ook niet.

@patrickcoerver had in ieder geval de primeur te pakken en wint daarmee de allereerste Autoblog Spot van de Week. We zorgen dat er een mooie pet (al zeggen we het zelf) zijn kant op komt.

Als je wil dat we volgende week jouw spot in het zonnetje zetten weet je wat je moet doen: uploaden op Autoblog Spots. Je bent daarmee automatisch in de race voor de Spot van de Week én de Foto van de Maand, waarbij je een KameraExpress-waardebon t.w.v. €100 kan winnen.

Heb je iets tijdens je vakantie gespot? Vergeet dan niet de tag ‘vakantiespot-2022’ te gebruiken. Die spots gaan we namelijk bundelen in een apart artikel en we verloten een aantal Autoblog-handdoeken onder de inzendingen.

Alle foto’s van de Bentley Bacalar bekijk je op Autoblog Spots.