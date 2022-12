Peperdure Land Rovers hebben een verrassing

Deze peperdure Land Rovers zijn niet wat je denkt.

Bij Everrati doen ze mooie dingen. Het is een restomodder pur sang, dus ze pakken een oude auto en maken deze modern. In veel gevallen zijn restomods zo aantrekkelijk omdat je de beleving van een oude auto hebt, met de voorzieningen van een moderne voiture. Bij Everrati gaan ze ietsje verder en vervangen ze de motor voor een elektrische motor. Ouch.

We hebben niets tegen elektrisch rijden, maar een raspende zescilinder boxer uit een 964 halen is toch een beetje zonde. Natuurlijk, ook die heeft uitstoot. Maar we hebben het over hobby-projecten waar met mooi weer eens meegereden wordt. Geen machines om mee te forenzen. Daarbij, zo’n fauchende, luchtgekoelde boxer is juist de USP van zo’n Porsche. Zonder John Fogerty blijft er ook weinig over Creedence Clearwater Revival, nietwaar?

Prijs peperdure Land Rovers

Maar de laatste projecten van Everrati vinden we dan wel gepast. Ja, meervoud. De Britse restomodders hebben namelijk niet één, maar twee ‘nieuwe’ producten. In de linkerhoek een Land Rover Defender, in de rechterhoek een Range Rover Classic. En dan nog de echt coole, een driedeurs met okergele lak. Op sommige foto’s zie je ook een oude Defender, een oude restomod die Everrati al eens eerder opknapte.

In beide gevallen worden beide auto’s helemaal gestript en opnieuw opgebouwd. Alle foutjes vanuit de fabriek worden eruit gehaald. Bij een oude Land Rover waren dat er nogal wat, want de prijzen van de elektro-SUV’s zijn namelijk stratosferisch hoog. De Defender moet namelijk 227.000 pond kosten, de Range Rover is nóg duurder: 282.000 pond.

Specificaties?

Bij Everrati zijn ze nog een beetje verlegen met de specificaties. Hoeveel vermogen ze leveren en wat voor batterijen erin liggen: geen idee. Wel zeggen ze dat de auto’s nu sneller dan ooit zijn. Dat was ook niet moeilijk, want zowel de oude Range Rover als Defender zijn behoorlijk traag.

En ondanks dat de Rover V8 een legendarische motor is, is de elektromotor een beter idee. De Rover V8 liep schitterend en was erg compact, maar het ding zoop extreem veel in verhouding tot de zeer bescheiden prestaties. Het ding zette brandstof om in warmte, een beetje geluid en minimale voorwaartse drang. Nou, dan geven wij de elektromotor graag de voorkeur.

