Ook Rimac Nevera is eindelijk klaar om uitgeleverd te worden

De allereerste volledig productierijpe Rimac Nevera is, net als broertje Pininfarina Battista, klaar!

Zo rond 2019 was het ineens heet rondom elektrische hypercars. De vier grote spelers des tijds waren Rimac met de C_TWO (nu Nevera), Pininfarina met de Battista, Lotus met de Evija en Tesla met de Roadster. Wat het vergelijk met het viertal een beetje lastig maakt is dat ze alle vier zo rond de 2.000 pk hebben, alle vier naar 100 sprinten in 1,9 seconden en alle vier nog even op zich laten wachten. Waar Lotus en Tesla uithangen weten we niet, maar van Pininfarina weten we inmiddels dat de Battista officieel de fabriek mag verlaten. Niet geheel toevallig is de technisch vrijwel identieke Rimac Nevera nu ook klaar om uitgeleverd te worden.

Rimac Nevera is klaar!

Het Kroatische geesteskindje van Mate Rimac weet sowieso indrukwekkende dingen te doen voor andere fabrikanten, maar hun eigen paradepaardje Nevera moest nog flink getest worden voordat deze klaar was voor de verkoop. Volgens Rimac heeft dit in totaal 1,6 miljoen(!) werkuren aan testen, crashtesten en rondrijden gekost. Hierna konden de auto’s gebouwd worden en dat is eigenlijk het gedeelte dat nu als een geoliede machine moet gaan. Rimac richt op 50 exemplaren per jaar.

#000

Dit exemplaar van de Rimac Nevera in ‘Callisto Green’ is productienummer #000. Dat wil zeggen dat het eigenlijk geen klantenauto is. Stiekem was de auto dus al een tijdje klaar, want dit exemplaar schoot ook omhoog op de Goodwood-heuvelklim tijdens Festival of Speed 2022. De auto blijft dus bij Rimac voor marketingdoeleinden.

De Rimac Nevera is geen goedkoop apparaat, toch zijn alle exemplaren die dit jaar nog gebouwd worden al uitverkocht. Waarom zo duur en zo exclusief? Omdat vrijwel alles met de hand en op maat gemaakt is voor de Nevera. Mocht je nou niet dezelfde willen als je buurman, dan kan Rimac uiteraard de auto tot op topniveau voor je personaliseren. Ook heeft Rimac een service waarmee de auto op en top onderhouden kan worden, wat zich uitstrekt tot het wereldwijd kunnen oproepen van een specialisten-team dat zich zal ontfermen over jouw Nevera.

Ook al is de groene Rimac Nevera de eerste auto die ‘klaar’ is, er zijn in totaal 18 stuks van de Nevera gebouwd die zijn gebruikt voor testen in geuren en kleuren. Denk aan de exemplaren die gebruikt zijn voor crashtests. Exemplaren die zijn gebruikt voor lange-afstandsrijden en het kijken naar hoe lang de auto bepaalde dingen volhoudt. Exemplaren die met -48 graden tot het uiterste zijn gegaan. Zo uitbundig getest: dat móét goedkomen.