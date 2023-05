More money more problems: Rolls-Royce Spectre uitverkocht

Da’s balen, bestel je een dikke Rolls-Royce Spectre en dan kom je erachter dat het gevaarte uitverkocht is.

Ook al heb je geld, rijke mensen ervaren dezelfde problemen als wij normale stervelingen. Bestel je namelijk een auto dan is de kans groot dat je even moet wachten. De wachtlijsten zijn minder geworden, maar grote kans dat je toch nog even geduld moet hebben. Dat is ook het geval bij de nieuwe elektrische auto van Rolls-Royce.

Rolls-Royce Spectre uitverkocht

Het is niet zo dat een Spectre een auto is die in honderdtallen per dag van de band komt rollen. Nee, het zijn op maat gemaakte kunstwerken die in elkaar worden gezet door de vakmensen in Goodwood. Het fabriceren van de auto duurt 12 tot 15 maanden. Dat vinden de luitjes uit Engeland nog acceptabel, maar als je nu een Rolls-Royce Spectre order plaatst, dan heb je hem pas op zijn vroegst in 2025. Oef!

Dit zegt de CEO van het automerk Torsten Müller-Ötvös tijdens de Concorso D’Eleganza Villa D’Este bij het Comomeer in Italië tegen InsideEVs. En dat doet de baas wel een beetje pijn, want hun klanten waarderen wachttijden in het luxe segment niet. Hij zegt dat het niet de bedoeling kan zijn dat klanten jaren moeten wachten op hun auto.

Succes

Dit komt door het succes van de auto. “We zijn uitverkocht nog voordat de auto op de grond staat. Ik denk dat dat absoluut een slechte productieplanning is, niets anders”, voegde de CEO eraan toe. Ze nemen dus de volledige verantwoordelijkheid. Echter, dit lost het probleem niet op. Je moet dus een tijdje wachten op je nieuwe Spectre.

Hiernaast sprak de CEO over de lessen die het bedrijf geleerd heeft. Denk aan het bereik. Bij veel autofabrikanten hét belangrijkste, maar niet bij RR. Ze hoeven niet de nummer één te zijn met een enorme actieradius, 500 kilometer is meer dan genoeg voor hun rijke klanten. Haast hebben ze toch niet zou je denken, dus even laden is geen probleem. Als je maar een paal kan vinden, anders sta je zelfs met je Rolls-Royce in een laadpaalfile.