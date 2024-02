‘Aanklaagster Horner brengt zaak nu ook naar de rechter’

De aanklaagster van Christian Horner brengt de zaak naar verluidt nu ook voor de rechter.

Het is voorlopig nog niet klaar met de zaak rondom Christian Horner. De ontwikkelingen volgen zich in rap tempo op. Eerst was er de mededeling dat er ‘een onderzoek’ was. Eergisteren werden enkele zaken meer concreet gemaakt door de Telegraaf. Het zou volgens deze krant om seksueel getinte intimidatie gaan, die zich over een langere periode heeft voltrokken.

Horner ontkent

Interessant is dat Horner zelf alles in alle toonaarden ontkent. Sterker nog, hij zegt van plan te zijn de Telegraaf aan te klagen vanwege laster. Inmiddels lijkt een ding vast te staan: ofwel Horner heeft daadwerkelijk dingen gedaan, ofwel hij wordt op een ongelooflijke manier beschadigd. Horner zegt hij voorlopig de steun van het hele team heeft, inclusief de coureurs. Maar als dit uiteindelijk waar blijkt te zijn, zal dat toch enigszins afbrokkelen.

Nu ook voor de rechter

De escalatie gaat inmiddels gewoon verder, als we F1-insider mogen geloven. De medewerkster waar het om draait, klaagt Horner nu kennelijk ook aan bij de rechter. Het interne onderzoek (door een externe partij) is nog niet afgerond, maar kennelijk wil de betrokkene daar ook niet op wachten.

Is er dan niet een beetje goed nieuws in deze zaak?

Jawel, want inmiddels een Australische kwaliteitspublicatie dat de Spice Girls Geri Horner door dik en dun steunen. Op de achtergrond zouden de collegae van Geri regelatig inchecken om te vragen hoe het gaat en een luisterend oor te bieden. Waarvan akte.