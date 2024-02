Wil jij een bloeddonatie van Max Verstappen?

Ja je kan natuurlijk een vlag kopen en een ticket voor de races. Maar de ultieme fanbeleving moet toch zijn om het bloed van Max Verstappen door je aderen te hebben stromen. Goed nieuws; Max lijkt er voor open te staan.

De wereld wordt steeds gekker en gekker, maar gelukkig blijft Max Verstappen heel normaal. De nuchtere Nederlander is aan het eind van 2025 vijfvoudig kampioen Formule 1. Maar voor uitspattingen en strapatsen is er geen plaats in het leven van Max. Onze opperheld werd zo onlangs gevraagd of hij tattoo’s heeft. De 26-jarige gaf als antwoord ‘neen’. Maar daarvoor heeft hij een goede reden.

Verstappen neemt namelijk een voorbeeld aan Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, beter bekend bij het grote publiek als Równèldów. Ook de Portugese balvirtuoos heeft namelijk, in tegenstelling tot veel van zijn concullega’s, geen plakplaatjes op zijn lijf. Verstappen zegt geïnspireerd te zijn door de reden die Ronaldo daar zelf voor heeft aangegeven.

Cristiano zei namelijk ooit dat hij geschrokken was van het feit dat je als je een tattoo laat zetten, je enkele maanden lang geen bloed mag doneren. Tevens zei hij dat zijn vader hem ooit heeft meegegeven dat als je anderen dingen geeft, god je het dubbele zal terugbetalen. Ook in Nederland geldt een termijn van vier maanden waarin je geen bloed mag doneren na het laten zetten van een tattoo. Kennelijk zet Max regelmatig een naald in zijn arm om te doneren, want dit vindt de kampioen bezwaarlijk.

Goed, misschien denkt Max er alleen over na vanwege de reden achter deze termijn. Een tattoo zetten, heeft bepaalde gezondheidsrisico’s. In feite is je lichaam de rest van je leven tevergeefs bezig dat vreemd materiaal uit je lijf te werken. Ondergetekende wilde eigenlijk ook een paar gigantische vleugels op zijn schouders. Maar ja, na het opdoen van een beetje kennis en de hoon van vrienden, is daar toch maar van afgezien.

Heb jij een tattoo? Heb jij ooit gemerkt opeens sneller te rijden na een bloeddonatie? En nog belangrijker; doneer je wel eens bloed? Laat het weten, in de comments!