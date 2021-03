Autoblog video - Op occasion jacht bij Louwman - Autoblog.nl

Mercedes, Toyota en Peugeot, dat zijn de grootste merken binnen Louwman dealerbedrijven. Wouter laat jullie het occasionaanbod zien en vertelt over de zekerheden die je hebt wanneer je een occasion koopt.

Op zoek naar een occasion zijn we voor deze video te gast bij een aantal dealerbedrijven. Daar treffen we een breed aanbod aan occasions aan. Wouter vertelt je op welke zekerheden je kunt rekenen als je één van deze occasions aanschaft.

Louwman dealerbedrijven bestaat uit ruim 70 vestigingen door heel Nederland. Dit zijn voornamelijk Toyota-, Peugeot- en Mercedes-dealerbedrijven. Maar daarnaast vind je binnen de Louwman-familie ook Lexus, Mazda-, Mitsubishi-, Smart-, Suzuki- en sinds kort ook Kia-dealers. Het occasionaanbod van al deze vestigingen vind je terug op Louwman.nl.

Alle occasions zijn natuurlijk online te bekijken. Maar je bent ook gewoon weer welkom bij de verschillende vestigingen. Aanstaand weekeinde is het Pasen en op Tweede Paasdag zijn de vestigingen gewoon geopend, op afspraak! Kijk bij de aangeboden Louwman occasions om een afspraak te maken voor een bezoek en om eventueel direct een proefrit in te plannen. Die proefrit kan ook bij je thuis plaatsvinden.

Bij een occasion wil je natuurlijk toch even de staat van de auto met eigen ogen zien en gelukkig is dat weer volop mogelijk zoals Wouter je laat zien in de video.

Daarvoor ging Wouter langs bij Louwman Peugeot in Rotterdam, Louwman Mercedes in Breda en Toyota Rotterdam. Hoe divers het aanbod aan occasions is blijkt wel uit de auto’s die in de video voorbijkomen. Van een Mercedes G-Klasse tot een Toyota RAV4 tot een Peugeot e-208, tot zelfs een Mercedes S63!

De 10 zekerheden van Louwman Occasions

In de video komen ook de 10 zekerheden van een Louwman Occasion aan bod. De aangeboden auto’s worden streng gecontroleerd zodat jij als klant extra zekerheid hebt wanneer je kiest voor een gebruikte auto uit één van de vestigingen. Zo is er bijvoorbeeld de Louwman Service Card waarmee je 1 jaar lang recht hebt op een aantal zeer welkome services en extra privileges. Zoals gratis inspecties en aankoopkeuringen en gratis reparaties van zaken als defecte verlichting, banden, en sterretjes in je voorruit. Ook kan je ruitenwisservloeistof, koelvloeistof en motorolie gratis laten bijvullen

In de video behandelt Wouter ook de overige zekerheden waar je op kunt rekenen.

Wil je zelf op zoek naar een occasion in het aanbod van Louwman, of wil je meer weten over de openingstijden rondom het Paasweekend, kijk dan op de occasionwebsite van Louwman. Eerder schreven we ook al uitgebreider over de 10 zekerheden van Louwman.