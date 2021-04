Dit betaal je voor de (voorlopig) dikste Tiguan - Autoblog.nl

Totdat de Tiguan R in de Nederlandse prijslijsten verschijnt is deze eHybrid de krachtigste Tiguan die je kunt krijgen.

Een middelgrote SUV met een Volkswagen-logo die gunstig is qua CO 2 -taks: de nieuwe Tiguan eHybrid zal ongetwijfeld met open armen ontvangen worden in Nederland. We kunnen nu ook vertellen wat ‘ie moet kosten.

Over de vernieuwde Tiguan konden we jullie in juli vorig jaar al vertellen. Het meest spannende nieuws was dat er nu voor het eerst ook een Tiguan R is met 320 pk. Daar zullen vast kopers voor te vinden zijn, maar de meest relevante versie is het natuurlijk niet. De eveneens nieuwe eHybrid is al een stuk relevanter.

Dat betekent niet dat de Tiguan eHybrid een lullige auto is. eHybrid klinkt misschien niet zo spannend, maar deze versie heeft dezelfde aandrijflijn als de Golf GTE. Daarmee heb je een systeemvermogen van 245 pk en doet deze SUV 0-100 km/u in 7,5 seconden. Puur elektrisch komt deze Tiguan eHybrid 47 kilometer ver.

De prijzen van de mindere versies met 150 pk konden we al eerder melden, maar nu weten we ook wat voor prijs Volkswagen op de Tiguan eHybrid plakt. Deze versie is te krijgen vanaf €46.690. Voor dat bedrag heb je een ‘FULL OPTION!!!’-uitvoering, of zoals het officieel heet: de R-line Business+ uitvoering. Dat betekent dat je onder meer 19 inch velgen, een R-line exterieur en Sport-comfortstoelen krijgt. Daarmee komt de eHybrid zo’n €2.000 boven de 1.5 TSI R-line Business in de prijslijsten te staan.

Ter vergelijking pakken we ook even de prijzen van de concurrentie erbij:

Ford Kuga 2.5 PHEV (225 pk): €39.275

Opel Grandland X Hybrid (224 pk): €43.049

Peugeot 3008 Hybrid 225 (225 pk): €44.780

Honda CR-V 20 Hybrid (215 pk): €44.940

Volkswagen Tiguan eHybrid (245 pk): €46.690

De Tiguan eHybrid vestigt zich dus aan de bovenkant van het segment. De heeft wel meer vermogen en zit goed in de opties, dat moeten we erbij zeggen. Als je écht geld wilt stukslaan op de Tiguan van je dromen moet je nog even wachten op de Tiguan R.