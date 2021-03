Op deze 10 zekerheden kun je rekenen bij Louwman occasions - Autoblog.nl

Wat kun je verwachten als je een occasion koopt via Louwman?

Een goede occasion vinden kan best een uitdaging zijn. Dat hangt er wel vanaf waar je gaat zoeken. Als je er één koopt bij Louwman heb je bijvoorbeeld tien zekerheden die ervoor zorgen dat de aankoop van een gebruikte auto geen gok is. Bovendien heeft Louwman dankzij hun uitgebreide netwerk voor ieder wat wils. Zij zijn niet alleen de grootste aanbieder van hybride occasions, maar überhaupt één van de grootste aanbieders van occasions in Nederland.

Louwman Dealerbedrijven

Louwman zal voor bijna iedereen een gekende naam zijn in Nederland. Vooral bekend als de importeur natuurlijk van o.a. Toyota en Lexus. Maar daarnaast heeft Louwman ook een groot aantal officiële dealerbedrijven van verschillende merken. Vooral van Peugeot, Mercedes en Toyota. Maar ook Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Smart en sinds kort ook KIA. Logisch dus om alle occasions van deze dealerbedrijven onder te brengen op Louwman.nl met voor alle auto’s dezelfde zekerheden voor jou als klant.

Over de kwaliteit van deze occasion hoef je je dus geen zorgen te maken, want Louwman biedt die genoemde 10 zekerheden. Om te beginnen hebben alle occasions standaard minimaal zes maanden BOVAG-garantie en garantiedekking bij alle Louwman-dealerbedrijven. Uiteraard is de kilometerstand gecontroleerd en wordt er een BOVAG 40-puntencheck uitgevoerd.

Als je de auto koopt kun je ervanuit gaan dat de auto netjes gepoetst is en voorzien is van een nieuwe APK. Ook krijg je er een gratis Louwman Service Card bij. Daarmee maak je aanspraak op zaken als gratis aankoopkeuring, winter- en zomerinspectie, APK, bandenreparatie en meer. Bevalt de auto toch niet? Dan mag de auto binnen twee weken omgeruild worden voor een andere occasion.

Mocht je door de zekerheden het bos niet meer zien, hier zijn de tien zekerheden overzichtelijk op een rijtje:

Standaard 6 maanden BOVAG-garantie Garantiedekking bij alle Louwman dealerbedrijven Gecontroleerde kilometerstand BOVAG 40-puntencheck Voorraad in elke prijsklasse Altijd een gepoetste auto Gratis Louwman Service Card Nieuwe APK Omruilgarantie Proefrit altijd mogelijk

Louwman biedt niet alleen deze tien zekerheden, maar heeft ook nog eens vooral een groot aanbod op Louwman.nl , Toyota, Peugeot en Mercedes nemen de belangrijkste plaats binnen het merkportfolio van Louwman in, maar het aanbod is zoals gezegd nog veel breder. Want ook ingeruilde occasions van bijvoorbeeld Ford, Opel, Suzuki, Lexus en Volkswagen kom je tegen bij Louwman, zolang ze maar aan de strenge eisen voldoen.

Als je eenmaal de perfecte occasion hebt gevonden, kun je eenvoudig online een afspraak maken voor een bezichtiging en een proefrit. Mocht je nog geen plannen hebben voor Pasen: ook op 2e Paasdag ben je welkom bij Louwman.

fotocredits: de Mercedes C-Klasse, de Peugeot e208 en de Toyota Supra GR staan allemaal te koop op louwman.nl