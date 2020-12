Autoblog wenst je een gelukkig 2021! - Autoblog.nl

Ja, het was me het jaartje wel. Nieuwe ronde nieuwe kansen in 2021!

Allereerst natuurlijk alle geluk en gezondheid voor 2021 van Team Autoblog voor jullie: de Autobloglezers en jullie familie en vrienden. Als we alle voortekenen mogen geloven dan kan het volgend jaar alleen maar beter worden.

Voor Autoblog heeft 2020 in ieder geval mooie nieuwe records gebracht. Zo hadden we afgelopen maand een nieuw record qua absolute bezoekersaantallen. Meer dan 2,5 miljoen unieke bezoekers wisten in november de website te vinden. Een grote groei ten opzichte van 2019 waar we trots op zijn en het hele team hard voor heeft gewerkt. Bedankt @wouter, @willeme, @jaapiyo, @rubenpriest, @hayte, @machielvdd, @britt, @Loek en natuurlijk @martijngizmo !!

Voor 2021 staan er ook weer een aantal verbeteringen op stapel waarover we jullie binnenkort meer gaan vertellen!

Veel geluk in 2021!

fotocredit: @gemaskerdemuchacho op Autojunk